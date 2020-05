Petra tvrdi da je plaši da je netko u toj mjeri fokusiran na nju te da je njezinoj toleranciji došao kraj

Petra Božić, supruga bivšeg boksača Stjepana Božića, za Story je otkrila da će zbog maltretiranja od strane jedne osobe na internetu zatražiti pomoć države.

Komentar koji je prelio čašu

Petru je naime jedna pratiteljica na Instagramu napala da glumi sreću i “ljetuje po oronulim kućama”. “Preloše je to potucanje po tuđim starim kućama za bivšeg šampiona. Zar ti ne može priuštiti barem srednje kvalitetan odmor u bar malo pristojnijim uvjetima? Tako si ljetovala po oronulim kućama i kad si bila sama. Još ovako uz tvoj outfit i rupčage u kojima odsjedate doslovno izgledaš kao cigančica. I to radiš i od jadne djece”, napisala je pratiteljica ispod fotografije na kojoj Petra pozira s djecom u Crikvenici.

“Trpim sustavno maltretiranje od strane iste osobe već više od dvije godine i iako imam visok prag tolerancije, bojim se da je i njoj došao kraj. Straši me činjenica da je netko u toj mjeri fokusiran na mene. To nije zdravo. I bojim se da ću ovaj put zatražiti pomoć nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj”, rekla je Petra za Story.

‘Nisam se udala zbog novaca’

“Vidjela sam da su određeni mediji prenijeli uvredljiv komentar s mog profila dotične ‘Ivane Horvat’, gdje nas proziva da ljetujemo po rupama. Mislim da se vrijednost čovjeka ne mjeri po količini novaca koji posjeduje niti prema tome gdje ljetuje. Nije bitno gdje si, nego s kim si. Mi smo sretni što možemo našoj djeci priuštiti mjesec dana ljetovanja jer nažalost to mnogi ne mogu.

I nisam se udala za Stjepana zato što ima milijune na računu jer je svakom s trunkicu mozga u glavi jasno da ih nema. Nisam nikad očekivala da me se voda po hotelima od pet zvjezdica jer to nije potreba, nego luksuz bez kojeg se može. Jedino što sam od njega htjela je ljubav i poštovanje te sam sretna da sam upravo to dobila”, ispričala je.

‘Moram misliti na sebe i na našu djecu’

Dodala je da je do sada uvijek nalazila izlike za svoju “obožavateljicu”. Tvrdi da je dotična nesretna te da nije sposobna širiti sreću, nego tugu. “Možda joj fali pažnje, ljubavi, svega onog što ja imam napretek. Dovela sam se do toga da sam vreća za udaranje jer nisam sposobna mrziti, nego žaliti. Nisam nikad htjela njoj naškoditi kao što ona želi naškoditi meni. No moram misliti i na sebe i na našu djecu te ovome stati na kraj”, zaključila je.

Stjepan i Petra u bračnu luku uplovili su početkom 2019., a krajem godine dobili su kćerkicu. Stjepan iz prošlih brakova ima još troje djece, a Petra jednog sina.