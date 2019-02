SUPRUGA SINANA SAKIĆA TVRDI DA JOJ JE MUŽ UBIJEN: ‘Rekao je: Vodi me odavde, ovo je logor, ubit će me…’

Sinanova supruga tvrdi da je njezin suprug namjerno ubijen u jednoj beogradskoj bolnici

Sabina Sakić, supruga preminulog pjevača Sinana Sakića na društvenim mrežama poručila je da može dokazati da je on namjerno ubijen. “Imam fotografije, snimke, sve dokaze da je ubijen. Sad sam ojačala i neću dozvoliti da oni koji su ga ubili, prođu nekažnjeno”, napisala je.

Sinan je preminuo prošle godine u 62. godini u jednoj beogradskoj bolnici gdje je čekao transplantaciju jetre.

“Dragi prijatelji, moram vam reći što me muči, evo, deveti mjesec. Zanima me zašto je moj muž ubijen. Molio me plačući da ga spasim, da ga vodim kući jer ga liječnik ne liječi, želi ga ubiti, pet dana mu nisu dali kardiologa, a imao je srčani udar i oštećen srčani zalizak. Nikakvu terapiju osim klizme i malo infuzije nije primao pet dana. Rekao mi je: ‘Vodi me, molim te, maco, odavde. Ovo nije ni bolnica, ni ludnica, ovo je logor, ovdje ti uzmu zadnju kap dostojanstva.

Oni me ne liječe, odustali su, ubit će me.’ Pet dana je bio usmeno otpušten i čekao otpusnu listu. Namjerno mu nisu dali, nitko mu nije htio pomoći niti prići. Molila sam, preklinjala, plačući da mu daju kardiologa. Bila sam u panici, u nevjerici. Tog dana su mu izvadili stentove sa žučnih kanala, a to nisu smjeli napraviti. A sad se pitam, po tko zna koji put, zašto je ubijen i po čijem naređenju moj muž. Čekala sam da to netko istraži, ali nitko ništa”, napisala je Sabina na društvenim mrežama.

U komentarima su joj se javili brojni prijatelji i pratitelji koji su joj uputili podršku.

Sabinu, koja se do samog kraja nadala da će joj se suprug ipak oporaviti, njegova je smrt jako pogodila. “Otišla je moja ljubav, osjećam se slomljeno. Ne znam što da radim sada”, rekla je za srpski Blic.