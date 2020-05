SUPRUGA RAJKA DUJMIĆA OTVORILA DUŠU: ‘On nije nasilnik. Mnogi govore da me tukao. To je uvreda za mene…’

Dujmić je nakon optužbi svoje supruge dva i pol mjeseca proveo u istražnom zatvoru, a protiv njega je pokrenut i sudski postupak

Snježana Dujmić, supruga Rajka Dujmića, u intervjuu za RTL Exkluziv progovorila je o njihovom braku o kojemu se puno pisalo. Sve je počelo kad je Snježana svog supruga prošlog ljeta prijavila policiji zbog obiteljskog nasilja. Glazbenik je dva i pol mjeseca proveo u istražnom zatvoru, a protiv njega je pokrenut i sudski postupak.

Nedostaje joj suprug

“Oprostila sam mu, a vidjet ćemo sad što će biti. Rajko nije nasilnik. Mnogi govore da je on mene stalno tukao. Ne. To je uvreda za mene. Zar sam ja osoba koja uživa da je netko mlati?” rekla je Snježana koja je trenutno odvojena od supruga. On se nalazi u Zagrebu, a ona boravi u Gorskom kotaru. “Normalno da mi fali, kako mi ne bi falio, ali čujemo se sto puta na dan. Kaže da mu je teška ta zatvorenost. Nije vuk samotnjak, ali je to prihvatio”, nastavila je.

Odvojeni su 46 dana, a ona se ne brine oko ponovnog susreta. “Ne bojim se tog susreta jer se puno čujemo i komuniciramo. Sad ga čeka sud pa ćemo vidjeti kako će proći taj sud. Trenutno je odgođeno zbog korone”, rekla je.

‘Nitko nije savršen pa tako ni on’

Komentirala je i raspad benda “Novi fosili” u kojemu je Rajko proveo većinu svoje karijere. “Prava istina je da nitko nije savršen pa tako ni Rajko. Ali on nikad nije bio neprofesionalan i neodgovoran. Ispala je priča da sam ja krivac za raspad benda jer sam se ja miješala. Da sam se ja miješala, to bi bilo sasvim drugačije i bilo bi dobro svima”, objasnila je.

Dodala je da njezin suprug ostatku benda nije osporavao da nastupaju pod imenom “Novi fosili”, iako je on autor imena, pod uvjetom da mu daju četvrti dio. “Zar je bio problem dati četvrti dio, u miru nastupati, ne gledati nekog tko je tako težak i sve pet. Zašto nije moglo tako biti?”, rekla je.