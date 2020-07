SUPRUGA JAMIEJA OLIVERA DOŽIVJELA PETI POBAČAJ: ‘Pokušavat ću još godinu dana, a onda zatvoriti to poglavlje…’

Jools je ovo treći pobačaj od 2016. godine kad je rodila svog najmlađeg sina

Jools Oliver (45), supruga Jamieja Olivera, izgubila je još jedno dijete. Par već ima petero djece, a njoj je ovo treći pobačaj od 2016. godine kad je rodila svog najmlađeg sina. Jools je u pocastu Made By Mammas otkrila da je pobacila prije tri tjedna. “Stvarno želim još jedno dijete, ali moram razmisliti je li to dobra ideja, psihički. A i fizički, jer imam 45 godina, to je pomalo osjetljivo. Jamie je i dalje za to… Pokušavat ću još godinu dana, a onda ću stvarno zatvoriti to poglavlje, jer sam jako sretna i ispunjena”, rekla je.

“Otišla sam liječniku i on me pitao kako sam mentalno. I zaista sam počela razmišljati o tome. Pa, ovo je peti pobačaj sada, imala sam dva prije Rivera. Nekako, kad ostanem trudna, razmišljam da se trudnoća neće zadržati i nastavljam dalje”, priznala je Jools koja je majci i sestrama tajila da je izgubila dijete.

“Imala sam prilično opasan pobačaj, mislim da je riječ o drugom pobačaju. Moja obitelj ne želi da se to ponovi. Oni misle da trebamo biti zahvalni jer imamo petero zdrave djece i ne žele da dovodim svoj život u opasnost”, rekla je.

