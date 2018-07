DIRLJIVA OBJAVA O NAJVEĆOJ PODRŠCI GENIJALNOG KAPETANA: ‘Iza Modrića stoji Vanja, ovo je njena medalja’

{photo👑} • Luka & Vanja💍🔗 Je suis Fan de ce couple💋🙈 • • Désolé de mon absence la team #wagsrealmadrid ❤️❤️ • • • #lukamodric #vanjamodric #truelove #couplegoals #bestcoupleever #realmadrid #teammodric #like4like #like4like #follow4follow • 🔥 @lukamodric10 @vanjamo10 🔥

A post shared by Compte Fan Wags Real👑❤️💍 (@wags_real_fr) on May 18, 2018 at 2:13pm PDT