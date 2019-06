SUPRUG ANE BUČEVIĆ ISTRESAO PRLJAVI VEŠ: ‘Jedina vibracija koju ona zna je beskrupulozna proizvodnja novca’

Ana Bučević proslavila se upravo na priči da je ona svojim učenjem i ‘vibriranjem’ izliječila njegovu zloćudnu bolest

U medijima je ovih dana vijest o razvodu najpoznatije hrvatske motivacijske govornice Ane Bučević odjeknula poput bombe. Njezin je, uskoro bivši, suprug Saša Dvornik iz Splita u javnost pustio prljavi veš iz njihova braka i otkrio dosad nepoznatu stranu ove kontroverzne influencerice.

Dvornik, koji s Bučevićkom ima petogodišnjeg sina, najprije je kazao kako ga je partnerica u svojemu poslovnom proboju iskoristila, a potom odbacila kao “krpu” i “opušak”, a sada je otišao korak dalje u raskrinkavanju njezina djelovanja.

Budući da se iz njegovih gorućih prozivaka na društvenoj mreži može iščitati kako je optužuje da obmanjuje narod i “prodaje maglu” tijekom svojih self-help sesija, novinari Slobodne Dalmacije sastali su se s Dvornikom i ispitali ga o detaljima njihova odnosa te njezinoj, mnogima neshvatljivoj, poslovnoj djelatnosti.

Upoznali se prije njezine slave

“Puno ljudi me i podržava, a ovi koji prigovaraju da pljucan na majku svoga sina nisu u pravu, jer ja nikad nisam o Ani govorija loše ka o majci. Dobra je za odgoj maloga, i dobra za biznis, zaradit pare na iluziji. Karakterno je nekvalitetna, to znam nakon svega šta san s njom proša i šta mi je učinila”, istaknuo je Dvornik za Slobodnu Dalmaciju i priznao kako svoju suprugu još uvijek voli.

Prema njegovu svjedočanstvu, on i Bučević upoznali su se na Silvestrovo 2012. godine i potom stupili u blizak odnos. Ona je tada već imala vani svoju prvu knjigu “Safari duha”. Izdavač joj je, kaže Saša, davao mizernih sedam posto od prodaje. Isprva nisu uživali veliko obilje niti imali unosne poslove…

“Tada nisam posjedovao automobil, nisan ima stalne prihode niti bilo kakvu egzistencijalnu sigurnost. Ima san samo ugovor s njemačkim partnerom težak dosta velik iznos, koji san uskoro i naplatija. Od toga smo živili, hranili se i kupili naš prvi auto, Opel Insigniju”, prisjeća se Dvornik.

Bučević suprugu izliječila rak?

Onda je 2013. godine Ani stigao poziv za prvi seminar u Novom Sadu i Beogradu, dvodnevno događanje. Istodobno, koncem listopada Saša osjeća jake bolove u abdomenu i uskoro doznaje za vrlo nepovoljnu dijagnozu.

“Prvo šta su mi rekli, bilo je da sam – premršav. Da mi kosti pritišću želudac, glupost; bolje da vam ne govorim ime likara koji je to “dijagnosticirao”. Bolovi nisu prestajali, sa 78 kila pao sam na pedeset šest; avet. Zadnja gastroskopija bila je alarmantna, krajem 2013. podvrgnut sam operaciji tijekom koje mu je uklonjeno 92 posto želuca, cijela slezena i pola gušterače. Imao sam karcinom želuca”, govori Dvornik za Slobodnu.

Bio je to, tvrdi, veliki početak Anina poslovnog uzleta jer je baš na suprugovu primjeru izgradila svoju, vrlo unosnu, Vortex-karijeru. Ana Bučević proslavila se upravo na priči da je ona svojim učenjem i “vibriranjem” izliječila njegovu zloćudnu bolest.

Tumor veličine rukometne lopte

Prepričavanje njegove bolesti i izlječenja snagom misli postalo je sastavnim dijelom Bučevićkinih predavanja. “Je, ona je meni pomogla ka šta san i ja njoj, ali nije me izličija nikakav Vorteks, nego moje odbijanje kemoterapije i fiziološki procesi kojima sam riješio dva začahurena limfna čvora koja se ipak nisu bila razvila u karcinom. Bilo mi je stalo da Ana uspije pa sam bespogovorno podržavao sve njene ideje i koncepte, postao sam joj osobni asistent, menadžer i izdavač kasnijih knjiga”, priznaje Dvornik.

“Bio sam požrtvovan ne pitajući za cijenu; samo 21 dan nakon svoje teške operacije vozio sam Anu devet sati na seminar u Novi Sad, i isto toliko sati natrag. Pazite, nije za*ebancija, s oproštenjem. Iz moje su utrobe izvadili tumor od dvanaest puta pet centimetara, to je veličina rukometne lopte, a ja sam tako pokrpan nju satima vozio da odradi seminare”, priča ogorčeni suprug.

Dvornik i Bučević vjenčali su se na Valentinovo 2014. godine, a sina su dobili u srpnju iste godine. Ani je brak s njim treći; iz prvoga je, kad su se Dvornik i ona upoznali, imala devetogodišnju kćerku, a u drugom braku nije imala djece.

Iz podstanarstva u luksuzan stan

“Ana govori “kako zračiš, tako i privlačiš”, to je okosnica njezina učenja. Eto, ona je privukla tri propala braka; je l’ vam taj podatak govori dovoljno? To nije scenarij koji bi bilo ko poželija”, kaže Dvornik za Slobodnu.

Jedno su vrijeme supružnici živjeli kao u snu; poslovi su se množili, a iz Srbije, gdje su otpočeli svoj zajednički biznis, uskoro su se proširili i na druge zemlje. Poslove u Hrvatskoj odrađuju preko tvrtke “Kontakt plus”, koju je Saša osnovao još 2008. godine, za nabavu opreme za luke i marine što je, napominje, razvidno iz izvoda Trgovačkog suda u Splitu.

U međuvremenu je Saša zapustio svoje poslovanje kako bi se oboje koncentrirali na veliki porast Aninih poslovnih angažmana. Iz podstanarske garsonijere na Mertojaku, gdje su živjeli ispočetka, Bučević i njezino dijete te Dvornik i njihov zajednički sin sele se u luksuzni stan u Strožancu, koji su kupili uz veliku ratu kredita. No, s obzirom na njihove prihode, to nije bio problem otplaćivati.

Otkrio da ga supruga nadzire

“Ispočetka san bija i ja dio Aninih predavanja, koja su se odvijala po nekoliko sati ujutro i popodne; to je koštalo u prosjeku pedesetak eura. Moj dio bija je 45 minuta govora o pobjedi karcinoma i slično, a onda mi je Ana to ukinula. To je bio prvi put da mi se upalio alarm u glavi. Nešto nije u redu, govorija mi je unutarnji glas”, ističe Dvornik.

Sumnjivo mu je bilo i to što je doznao da mu je njegova supruga koncem 2017. godine, kaže, “ugradila čip u tur”. “Majka mi je preminula u studenom 2017. godine, a mjesec dana kasnije, kad se još nisam oporavio, saznajem da me Ana prati putem “parents control” aplikacije na Ipadu, poslovnom virtualnom notesu koji nosim posvuda sa sobom”, kaže Dvornik.

Bio je to početak kraja. Klupko se počelo odmotavati i kad je doznao da ona ima tajni devizni račun na kojemu od njega, među ostalim, skriva prihod od YouTubea. Potom mu je, kaže, s visine poručila da “s njom nema autorski ugovor”, piše Slobodna Dalmacija.

Dvornik najavljuje knjigu u kojoj će sve razotkriti

Stvar je kulminirala kada je, priča Dvornik, Ana od njega tražila da potpiše bračni ugovor 23. veljače ove godine. I na to je, tvrdi, pristao zbog reda i mira. No, odjednom je “naše” postalo “moje” i “tvoje”.

“Ni potpisivanje bračnog ugovora nije pomoglo da se naš brak spasi, a zapravo je sve bilo dio Anina podmuklog plana. Vrhunac njezine okrutnosti bio je taj što me na rođendan moje pokojne majke, 25. travnja ove godine, izbacila iz našega novog stana na Strožancu, nakon čega sam se vratio u svoj obiteljski dom, tamo gdje sam živio i prije nje”, govori Saša.

“U jednom trenutku sam shvatio koliko sam iskorišten i namagarčen, koliko sam bio dio njezina cirkusa. Nisam iskorišten samo emocionalno, nego je čak i moja bolest poslužila njezinoj paklenoj mašineriji. Jedina vibracija koju ona zna je beskrupulozna proizvodnja novca, a detalje te prljave rabote ću razotkriti u knjizi koju i ja sad pišem. To neće biti hit, nego bomba”, najavljuje Saša Dvornik za Slobodnu Dalmaciju.