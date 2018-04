SUPERSLAVNI GLUMAC DOBIO PET GODINA ZATVORA: Bolivudska zvijezda kažnjena zbog krivolova

Glumac je 1998. ubio dvije antilope koje su zaštićena vrsta. Bio je na sudu i jer je pregazio pet beskućnika, a jedan je umro od ozljeda.

Indijski sud je kaznio bolivudsku superzvijezdu Salmana Khana s pet godina zatvora zbog nezakonitog lova. Khan je još 1998. godine ubio dvije crne azijske antilope koje su zaštićena vrsta tijekom snimanja filma. Još su četiri glumca koji su bili s njim optužena, ali su oslobođeni.

Sud u Jodhpuru mu je dao i novčanu kaznu pa glumac mora platiti 10 tisuća rupija odnosno oko 930 kuna. Khan (52) se na presudu može žaliti višem sudu. Ovo je četvrta tužba protiv glumca vezana uz krivolov tijekom snimanja filma Hum Saath Saath Hain. Za tri je oslobođen krivnje, piše BBC.

Pregazio čovjeka?





Glumac je 2015. oslobođen krivnje nakon što je optužen da je 2002. godine pregazio petero beskućnika koji su spavali na cesti u Mumbaiju. Jedan od njih je umro. Niži sud ga je kaznio u svibnju 2015., no Khan je tvrdio da nije on bio za volanom, već njegov vozač. No, sud je tvrdio da je vozio upravo on i to pod utjecajem alkohola. U prosincu je ipak oslobođen.

Salman Khan je glumio i više od stotinu filmova i velika je zvijezda u Indiji. Dobio je niz prestižnih nagrada.