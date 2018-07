SUBAŠIĆ NAKON POBJEDE VATRENIH NASMIJAO NAVIJAČE: ‘Moja žena je najbolji golman, sve mi brani’

Bravo decki ovo je za nas i sto prolazimo kroz kvalifikacije i kako radimo treniramo i kako smo ko jedno odi na svjetskom..💪samo skupa ko i do sad i eto nas u cetvrtfinalu🇭🇷🙏🏻zivila Hrvatska🇭🇷🙏🏻Uzivajmo svi skupa u ovom iznad svih HRVATSKA🇭🇷💪#zadarskosrce24

