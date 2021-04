STRUČNJAK ZA KRALJEVSKU OBITELJ: ‘Harry je ‘izgubljena duša’, kraljica Elizabeta će ga zbog jedne stvari zauvijek štititi’

Stručnjak za kraljevsku obitelj Andrew Morton, koji je napisao knjigu o odnosu kraljice Elizabete i njezine sestre Margaret, tvrdi da su Harry i William u istoj situaciji kao što su bile njih dvije

Kraljica Elizabeta je svjesna situacije – William je nasljednik, a Harry ‘rezerva’.

“Kraljica štiti Harryja jer zna kako se osjećala njezina sestra. Nije željela da se s Harryjem povijest ponovi”, rekao je Andrew Morton, stručnjak za kraljevsku obitelj i autor knjige “Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters”.

Slični su

Istaknuo je kako su oboje po naravni buntovnici. Princeza je teško našla mjesto u kraljevskoj obitelji dok je Harry odlučio da više ne želi biti dio iste obitelji.

“Kada usporedite njihove osobnosti, Harry je sličan Margaret. Kao buntovnik u kraljevskoj obitelji. Margaret je jednom rekla da je neposluh njezino veselje, a to se može jasno vidjeti u i prinčevom slučaju.

Kraljica ima dodatnu empatiju za Harryja jer je gledala svoju mlađu sestru i njezina vrata će mu uvijek biti otvorena. Nikada ga neće u potpunosti isključiti iz obitelji”, kaže Andrew.

Kraljica jako voli Harryja

Naglašava kako u, iako kompliciranim odnosima u obitelji, tu još ima velike ljubavi. Kraljica jako voli svog unuka, kao što je voljela svoju sestru.

“Kraljica jako voli Harryja. Bila je tu za njega na dan kad je izgubio majku i od tada je uvijek uz njega. Kao baka ima razumijevanja, štiti ga”, zaključio je Morton.