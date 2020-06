STRUČNJACI O FENOMENU DORIS PINČIĆ: ‘Ovo je glavni razlog zašto su Hrvati pomahnitali za njom nakon vijesti o razvodu’

‘Nije preštrkljava, nije bucka, lijepa je, a nije najljepša, ne možete je prozvati ni najbolje odjevenom, ali niti naći joj tu greške…’

Vijest o razvodu voditeljice i glumice Doris Pinčić (31) i godinu dana mlađega glazbenika Borisa Rogoznice izazvala je ogroman interes javnosti. Prosječan bračni par, bez ikakvih skandala i ekscesa kojima su mogli puniti naslovnice medija, odlučio se razići. Nitko ne zna zašto, ali svi su se odjednom silno zainteresirali za svaki njihov korak.

Ime Doris Pinčić nikad se nije spominjalo u pretjerano glamuroznom kontekstu. Ona je “djevojka iz susjedstva”, kuha, bavi se djecom, studira i puno radi. Ova akademska glumica slavu je stekla glavnom ulogom u popularnoj domaćoj sapunici “Larin izbor”, a od tada do danas u njezinu se životu dogodilo mnogo promjena.

Udala se, rodila dvoje djece, postala radijska, pa i televizijska voditeljica, promijenila je nekoliko matičnih kuća, a iz svijeta glume pomalo je nestala. Pa, čime je toliko zaokupirala javnost da sada svi doslovno “gutaju” svaki novi detalj iz njezina života?

Čak i one najbanalnije vijesti o njoj uvijek su u vrhu čitanosti i komentara, iako Doris nije ni skandalozna osoba, niti provocira izjavama, niti pozira u oskudnoj odjeći. Ipak, o njoj slobodno možemo govoriti kao o fenomenu koji ne jenjava.

Taj su fenomen sada za Slobodnu Dalmaciju analizirali stručnjaci i nakon što pročitate njihova objašnjenja, uvidjet ćete kako se on nije dogodio slučajno.

Ljubimica nacije s odličnim ‘tajmingom’

“Doris Pinčić zvijezda je još od ‘Larina izbora’, a pritom je vrlo autentična osoba. Imala je sjajan start u toj seriji, a i nakon toga uvijek je vezana uz neki veliki medij, radio ili televiziju, svejedno. Sada vodi ‘Dobro jutro, Hrvatska’ i tako je svaki dan u domovima ljudima”, započeo je svoju analizu Krešimir Macan, stručnjak za odnose s javnošću.

“Paralelno je odlično naučila kombinirati medije u kojima radi s društvenim mrežama, kroz koje stalno živi sa svojim obožavateljima. Promišlja i važe što će objaviti, jer svoju privatnost izlaže samo do jedne granice, a pritom ostavlja dojam vjerodostojnosti i jednostavnosti”, dodao je.

“Ljudi je vole upravo zato što se mogu s njome identificirati, ona je ono što se naziva ljubimica nacije. S njom se lako možete poistovjetiti, povezati, upravo zbog dojma – ona je jedna od nas”, kazao je Macan.

“Tako je i sada u slučaju razvoda, kada joj nije lako nositi se s pritiskom medija. No i to je tema u kojoj se puno ljudi prepoznalo, znaju da to boli i nije lako, pa su reakcije većinom bile bez mržnje i osude”, objašnjava stručnjak za odnose s javnošću.

“Osim o činjenici da je Pinčić ljudima zanimljiva osoba, treba također voditi računa i o ‘tajmingu’, jer kada je ta vijest zaživjela u punoj snazi bio je blagdan, dan na koji se ništa posebno nije događalo. To je ono što nazivamo efektom nedjelje, kada i najobičnija vijest koja ima neki element zanimljivosti može postati hit”, zaključio je Krešimir Macan za Slobodnu Dalmaciju.

DORIS PINČIĆ OTKRILA KAKO SE SNALAZI BEZ MUŠKE RUKE: ‘Kladila sam se sama sa sobom – ako ovo uspijem sama…’

Stalno je prisutna, ali se nije izlizala

I legendarna TV voditeljica Željka Fattorini puna je riječi hvale za mlađu kolegicu.

“Jako je lijepa, ima blago lice, tople oči i prekrasan osmijeh, ponaša se pristojno i nenametljivo. Mislim da je publici najprivlačnija kod nje ta toplina koju isijava, i da je fenomen upravo u tome što ljudima trebaju takve tople osobe u javnome prostoru”, kaže Fattorini.

“Evo, ja je zapravo ne poznajem, srele smo se tek nekoliko puta, a u meni je izazvala osjećaj da na nju gledam kao na svoju kćer jer je tako mila, draga i slatka, a tek fotografije njezine prekrasne dječice…”, prisjetila se umirovljena voditeljica.

“Naravno, kako ljudi obično pretjeruju u svemu, pa vas guraju u 100 projekata odjednom, prijeti opasnost da vas izližu kao lice, no Doris se tome uspjela izmaknuti i ubaciti u nešto novo, točnije ‘Dobro jutro, Hrvatska’, gdje se dobro snašla i uklopila”, objasnila je ona i zaključila kako ćemo se još dugo načekati da se na TV sceni ponovno pojavi osoba njezina kalibra.

DORIS PINČIĆ POTVRDILA DA SE RAZVODI: ‘Već neko vrijeme nismo životni partneri’

Ona je taman i to je ono što ljudi vole

Stilist i dizajner Ivan Friščić, koji je surađivao s brojnima zvijezdama na našoj sceni, otkrio je svoje mišljenje o tome zašto je Doris Pinčić toliko posebna.

“Doris je cura iz susjedstva, djevojka sa sela, osoba s kojom se ljudi lako mogu poistovjetiti. Uvijek draga i nasmijana, srdačna i prpošna. Nije preštrkljava, nije bucka, lijepa je, a nije najljepša, ne možete je prozvati ni najbolje odjevenom, ali niti naći joj tu greške”, kazao je Friščić za Slobodnu.

“Takve osobe ne izazivaju mržnju kod drugih, već naprotiv, lako se poistovjetiti s njome jer nije u tim pitanjima ni iznadprosječna, niti ispodprosječna. Ona je to što jest, nema tu glumatanja. Ona je taman i to je ono što ljudi vole. Za događanja je naučena kako se treba odjenuti, a po špici će bez kompleksa prošetati u onome u čemu se najbolje osjeća”, govori on.

“Dobro se sjećam jedne njezine objave na Instagramu u kojoj je rekla kako je najsretnija kad dođe doma i skine grudnjak, što sve žene misle i naprave, a ne šeću po kući u štiklama, kako im se neke druge zvijezde pokušavaju prezentirati. Zato ju je lako voljeti, jer se s njom možete poistovjetiti, za razliku od pretencioznih, neiskrenih i preglamuroznih ostalih osoba s estrade. Inače, vrlo je ugodna za suradnju”, otkrio je ovaj stilist i dizajner.

“Nakon jedne takve uvjerio sam se i osobno koliko je žene vole. Jer, kada je na svom Instagramu objavila fotografiju u mojoj haljini koju sam joj posudio za snimanje, žene su me zasule pozivima i dolascima u dućan jer su sve htjele točno tu haljinu koju je nosila Doris Pinčić”, zaključio je Friščić.

DORIS PINČIĆ U KRATKOJ HALJINICI POKAZALA VITKE NOGE: Fanovi u transu joj poručili: ‘E, daj malo podigni suknju’

Odakle tolika potreba za identifikacijom?

Psihologinja Maja Vujčić Vračević objasnila je zašto je dijelu publike toliko važna ta potreba za identifikacijom.

“Cijela celebrity kultura djeluje tako da se pojedinci mogu poistovjetiti s nekim osobinama ljudi koji rade neki javni posao, što je uostalom samo posao i nisu drugačiji od drugih, mogu se s njima poistovjetiti i to im služi kao distrakcija od njihovih života”, rekla je psihologinja za Slobodnu Dalmaciju.

“Dakle riječ je, pretpostavljam, o nekoj kombinaciji distrakcije od njihovih osobnih uspona i padova i činjenice da i ljudi koje glorificiraju proživljavaju iste probleme”, pojašnjava Vujčić Vračević.

“Ono što ljudi često ne vide je da iza svake medijske ličnosti postoji puno više osoba nego što se prikazuje, od djece, supružnika, roditelja do prijatelja koji nisu eksponirani i koje možda boli da se njihova intima i intima bliske osobe tako razvlači, a ne mogu je braniti od interesa medija i javnosti”, zaključila je.