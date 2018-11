STRASTI MEĐU FARMERIMA SE NE STIŠAVAJU: Maja oplela po Anici: ‘Ona nije normalna osoba’

Maja se Štefici povjerila da je s Anicom pokušala razumno razgovarati, no bez previše uspjeha

Mentor Joža stigao je na farmu kako bi farmere poveo sa sobom u sječu šume, a gazda Jurica odlučio je da će ići Edita, Saša i Ozren. Joža je na farmu doveo i majstora koji je s Juricom pošao u obilazak radova. Dok su farmeri bili raspoređeni po različitim poslovima, Maja i Štefica kupile su sijeno te započele zanimljiv razgovor.

Maja se požalila Štefici da je Robertovom klanu u cilju razdvojiti nju i Mateu na što joj je Štefica odgovorila da to nije primijetila. „Je, je pa cijelo vrijeme, a Kike pogotovo“, nastavila je Maja te dodala da je dan prije pokušala razgovarati s Anicom, no bezuspješno. „Ona nije normalna osoba! Nekad u životu trebaš prijeći preko nekih riječi, ali ono nije normalno!“ rekla je je, a Štefica je poručila da njoj sve to „smrdi na zaleđe“

