ŠTO TO MUTE J.LO I BEN AFFLECK? Nakon curenja ovih zajedničkih fotki, obožavatelji uzbuđeni: ‘Kao da smo opet u 2004. godini’

Jennifer Lopez i Ben Affleck navodno su opet zajedno. Nadimak ‘Bennifer’ dobili su još 2002. godine nakon što se doznalo da su se zaručili, a prekinuli su 2004. godine.

EVO IH, NAPOKON UHVAĆENI! J.Lo i Ben Affleck zajedno u autu, idu na romantično putovanje? Reagirao i Alex Rodriguez

Bennifer BACK ON! Ben Affleck and Jennifer Lopez spotted together again as he whisks her off for romantic getaway to Montana…

At one point it looked as though Ben and Jen were holding hands as they exited the private plane pic.twitter.com/RjQAO2phrn

— Lilian Chan (@bestgug) May 10, 2021