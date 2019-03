ŠTO SE ZAISTA DOGAĐA SA SEVERININOM KARIJEROM? Njezin PR-ovac odlučio stati na kraj nagađanjima

Kurir piše da je brigu oko Severinine karijere preuzeo njezin muž Igor Kojić, kojemu taj posao baš i ne ide

Svi mediji, a osobito srpski, posljednjih dana bruje o problemima u pjevačičinim odnosima s dosadašnjim poslovnim suradnicima. Sve su glasnija šuškanja da je Severina Kojić navodno prekinula suradnju sa svojim najbližim suradnicima – menadžerom Tomicom Petrovićem, PR stručnjakom Davorom Grginom i odvjetnikom Darijem Budimirom, a srpski Kurir jutros je objavio bombastičan tekst o tome da je njezina karijera gotova.

‘Riječi nisu potrebne’

Severina je ovog tjedna objavila spot za pjesmu “Popila” s novog albuma, a Davor Grgin medijima nije poslao priopćenje o spotu, što je inače uvijek radio. To je dodalo ulje na vatru i svi su uvjereni da je došlo do poslovnog raskola između pjevačice i PR-ovca. No, on je danas odlučio stati na kraj nagađanjima.

“Riječi nisu potrebne”, napisao je Grgin na svom Instagramu pored nježne fotografije sa Severinom. Njih dvoje na fotki djeluju vrlo prisno – ona drži ruke na njegovoj nozi, a on je na nju naslonio glavu. Fotka je, sudeći prema Sevkinu outfitu, nastala prije nekoliko godina.

Splićanka je dosad često objavljivala fotografije sa svojim PR-ovcem. Prošle godine je, primjerice, na njegov rođendan objavila zajedničku fotografiju i napisala: “Sretan rođendan, srce. Šta bi mi bez tebe?”

OTKAZAN SEVERININ KONCERT, PLJUŠTE OPTUŽBE: Kafić ju optužio da laže, ona ima svoju priču

Otkazuje koncerte

Kurir piše da je brigu oko Severinine karijere preuzeo njezin muž Igor Kojić, kojemu taj posao baš i ne ide. Navode da je Severina nekad pjevala za osam do deset tisuća eura, a Kojić joj sada, piše srpski tabloid, ugovara nastupe za pet tisuća.

Sumnjivo je i to što je pjevačica prošloga tjedna objavila teaser video za pjesmu “Losha”, što su obožavatelji shvatili kao najavu za sljedeći spot. Međutim, umjesto “Loshe”, Seve je ovoga tjedna objavila spot za pjesmu “Popila”.

Severina je otkazala posljednja tri koncerta, a srpski mediji posebno su se bavili njezinim nastupom za Dan žena na Zlatiboru, koji su nazvali potpunim krahom. Navodno je nekad najpopularnija pjevačica u regiji prodala jako malo ulaznica.

Posljednji koncert koji je otkazala bio je onaj dogovoren za 13. travnja u Začretju. “Dragi moji, iako me jako veselio koncert dogovoren za 13.04. u Začretju, zbog problema nastalih između organizatora koji su dogovarali koncert, nažalost, moram vas obavijestiti kako je isti otkazan… Vjerujem kako ćemo se ipak vrlo brzo vidjeti nekom drugom prilikom”, napisala je prije nekoliko dana Severina na Facebooku i razočarala fanove.

Organizatori tvrde drugačije

Organizatori, koje je ona otvoreno prozvala, očitovali su se također na Facebooku, gdje su iznijeli svoju stranu priče. “S iskrenim žaljenjem primorani smo vas obavijestiti kako se koncert Severine, dogovoren za dan 13.04.2019. ispred trgovačkog centra Roses Outlet u Sv. Križu Začretje, neće održati. Također Vas želimo obavijestiti da smo ostali neugodno iznenađeni objavom na službenoj Facebook stranici Izvođača, koji razloge otkaza vidi u navodnim problemima nastalim između organizatora koji su dogovarali koncert, iako tome nije tako.”

“Ne želeći špekulirati o razlozima jednostranog otkaza koncerta, ne možemo se oteti dojmu da razlozi leže u najvjerojatnije narušenim poslovnim odnosima ovlaštenog zastupnika Izvođača i samog Izvođača, o čemu je u više navrata pisano u javnim medijima, a koji su se pojavili nakon što je sklopljen ugovor o organizaciji koncertnog nastupa. Svima koji su kupili ulaznice, novac će biti vraćen na prodajnim mjestima na kojima su ulaznice kupljene. Iako se ne smatramo odgovornim zbog neodržavanja koncerta, iskreno se ispričavamo svima koji su namjeravali doći na koncert”, poručili su organizatori.

Oni koji prate Severinu također su zamijetili kako se pjevačica u posljednje vrijeme ponaša drugačije nego inače. Tako je, recimo, posljednjih mjeseci gotovo svakoga tjedna izbacivala novi spot, a i javnosti se više skoro i ne pojavljuje. Što se doista događa u privatnom i poslovnom životu poznate Splićanke zasad ostaje misterij, ali će se sve, vjerujemo, vrlo brzo saznati.