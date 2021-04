POKRENUTA JE OPERACIJA FORTH BRIDGE: Stupila na snagu odmah nakon smrti princa Philipa, evo o čemu se radi

Princ Philip, suprug britanske kraljice Elizabete II., preminuo je jutros u dvorcu Windsor u stotoj godini života.

Posljednje je vrijeme boravio u londonskoj bolnici zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Palača se nije previše oglašavala o detaljima njegovog zdravstvenog stanja pa se tako zna samo da se liječio od infekcije.

Philip je bio najdugovječniji supružnik monarha u britanskoj povijesti, a preminuo je samo dva mjeseca prije svog stotog rođendana.

UMRO JE PRINC PHILIP: Suprug kraljice Elizabete preminuo je u 100. godini

Operacija Forth Bridge ime je protokola koji stupa na snagu sa smrću vojvode od Edinburgha. Ime je dobio po mostu u Edinburghu koji se smatra simbolom Škotske.

Plan utvrđuje sve korake koji se trebaju slijediti nakon smrti princa Philipa, od nacionalne žalosti do mjesta pokopa. Ovo je lista zasad poznatih koraka koji će se dogoditi u operaciji Forth Bridge.

Buckinghamska palača objavila je priopćenje o smrti vojvode.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021