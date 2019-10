STJEPAN HAUSER VIŠE NIJE SOLO? Popularni glazbenik u vrućem zagrljaju tajanstvene dame

Misteriozna djevojka i Stjepan u svoj interpretaciji na videu izveli su popularni hit ‘Señorita’

Jedan od najpoželjnijih hrvatski neženja, violončelist Stjepan Hauser opet je iznenadio svoje pratitelje na Instagramu. Objavio je video na kojem je u vrlo prisnom zagrljaju s jednom mladom damom.

“Her body fit right in my hands, ooh la la la”, napisao je uz objavu stihove hita “Señorita” kojeg izvode Camila Cabello i Shawn Mendes.

Misteriozna djevojka i Stjepan također su u svoj interpretaciji na videu izveli popularni hit. Njegovi fanovi uvjereni su da je tajanstvena dama kojoj se na snimci ne vidi lice Talijanka Benedetti Caretti.

Video je u jednom danu dobio preko 125.000 lajkova oduševljenih obožavatelja. Neki od njih zatražili su i da Stjepan pokaže damino lice, no nije im uslišio tu želju.