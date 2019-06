STJEPAN HAUSER PRIZNAO KAKVE DJEVOJKE VOLI: ‘Želim da izgledaju kao cure s društvenih mreža, ali…’

Hauser je priznao da ga privlače sramežljive i inteligentne djevojke, koje uz to dobro izgledaju i imaju razumijevanja za njega

Stjepan Hauser, violončelist grupe “2Cellos” i bivši dečko Jelene Rozge, otkrio je što ga najviše privlači kod suprotnog spola i kakve cure mu se sviđaju. “Pali me ženstvenost, do krajnjih granica, u svoj svojoj ljepoti. Privlače me djevojke sramežljive i plahe poput vila, koje su totalna suprotnost meni. Želim da izgledaju kao cure s društvenih mreža, ali da budu inteligentne, produhovljene, da me razumiju i da su spremne živjeti izvan grada. A gdje mogu naći takvu?!”, rekao je Hauser za Kurir.

JELENA ROZGA U VEZI S DESET GODINA MLAĐIM SRBINOM? ‘Za njih znaju samo najbliži prijatelji’

SLAVONKA STELA SE HVALI NA INSTAGRAMU: Fotke koje je objavila jasno pokazuju u kakvom je odnosu s Hauserom

No, priznao je da uživa u pažnji obožavateljica pa mu zbog toga vjernost nije najjača strana. “Sretan sam i ponosan što imam divne obožavateljice koje su mi muze i inspiracija jer ženska ljepota uistinu tako djeluje na mene. Osjeća, zato, da bih zbog vjernosti prema jednoj ženi bio nevjeran ostalima, Ja, naime, pripadam svima njima”, zaključio je glazbenik.