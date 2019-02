STJEPAN BOŽIĆ SE ŽENI TREĆI PUT? Bivši boksački prvak sreću pronašao u zagrljaju devet godina mlađe

Stjepan tvrdi da ga je Petra osvojila svojom jednostavnošću, a svoju ljubav, tvrdi, od samog početka nisu skrivali

Stjepan Božić prošlog proljeća prohodao je s Petrom Maričić, devet godina mlađom ekonomisticom. No, na pitanje ženi se li po treći put, nije želio dati odgovor. “Čujte, neke stvari bih ipak ostavio za sebe”, rekao je za 24sata.

Petra se prisjetila početka njihove ljubavi. “Stjepan je bio s prijateljima i cijelu noć je gledao u mene. Nisam imala pojma tko je on. Dečki iz društva su mi rekli tko je i tu sam situaciju zapamtila. Kad me nakon našeg dopisivanja pozvao na kavu, predložio je isti klub gdje me prvi put vidio. I to mi je bio impuls da se stvarno moramo naći. Prvi susret je potrajao šest sati i otad nije prošao dan, a da se ne vidimo. Sve je išlo brzo “, rekla je prošle godine za Story.

Bivši boksački prvak izjavio je da kod Petre najviše voli njezinu jednostavnost. Tvrdi da ljubav od samog početka nisu skrivali te da su im sve karte bile otvorene. “Petru i mene spojilo je nebo, neka viša sila. Pojavila se niotkuda. Oboje smo proživjeli neke ne baš lijepe stvari, a očito se trebalo nešto prije dogoditi da bismo se sreli”, izjavio je lani za Story.

Stanu li Petra i Stjepan pred oltar, njemu će to biti treći brak. Naime, boksač iz prvog braka s bivšom suprugom Angelinom ima sinove Mateja i Dominika. U drugom braku s kozmetičarkom Mateom dobio je kćer Luciju. Njegova partnerica Petra s kamerunskim nogometašem Patriceom Kwedijem ima sina Lucasa.