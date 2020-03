STIGLO VRIJEME ZA PORAVNJAVANJE STARIH RAČUNA: Sandra napala Bahru, Miro i Irena uhvatili Tatjanu u laži

Na završnom okupljanju farmera i djevojaka pale su sve maske

Od smijeha i ludih avantura do strastvenih poljubaca i svađa – upravo tako može se ukratko opisati 12. sezona omiljene emisije. No farmerima i njihovim kandidatkinjama preostala je još samo jedna stepenica –stiglo je vrijeme za završno okupljanje na kojem su se konačno svi ponovno našli oči u oči.

Irena priznala da se s Mirom našla na kavi

”Maske padaju, vidjet ćemo tko je što rekao, tko je što radio i kako je bilo”, bila je sigurna Tatjana. ”Sigurno ćemo se danas sukobiti, garantiram”, komentirala je Sandra svoj susret s Bahrom. Marijana Batinić pozdravila je okupljene i krenula s ispitivanjem, a prve na redu bile su Bahra i Sandra. ”Imali smo mali nesporazum, ali mi smo to izgladile i sve je u redu. Bolje imati jedan lijepi odnos i sporazum nego se gledati poprijeko i pokazati ratne sjekire”, zaključila je Bahra.

Mirine djevojke za svojim su stolom šutjele, a čak si ni donedavne prijateljice Tatjana i Irena nisu imale što za reći. Irena je priznala da se s Mirom našla na prijateljskoj kavi u Zagrebu te da joj smeta što je Tatjana od početka bila jako ljubomorna i borila se pa ona i Marijana nisu imale pravu priliku upoznati Miru ni na farmi.

Gorani je nedostajao Dušan

Hakijine djevojke Marijana je upitala zašto nisu uspjele osvojiti farmerovo srce. ”On nije uspio osvojiti nas”, uzvratila je Marijana Črlenec i zaradila ovacije okupljenih, a spomenula je da je kap koja je prelila čašu bio završni tulum kandidata. Ines je najviše zasmetalo što se Hakija predstavlja onakvim kakav zapravo nije, a njezino mišljenje dijelila je i Nikolina, dodavši da će za pravi obračun čekati da za stol sjedne Hakija.

Gorana je priznala da joj Dušan nije nedostajao te da još uvijek pamti kad je Marijanu pozvao u sobu. ”Nazvao me, izvrijeđao i rekao da sam glumica. I to mi je hvala”, objasnila je Gorana događaje izvan kamera. Tajana je podržala Goranu, dok je Sandra priznala da protiv Dušana ne može i neće reći ništa negativno.

Miro s Tatjanom želi samo prijateljstvo

Josipove djevojke još su jednom ponovile da Josip više nema nikakvih šansi kod njih, a Marijana je zatim najavila dolazak farmera. Prvi je na redu bio Valter koji je priznao da jedva čeka vidjeti svoje dame. Sljedeći se pojavio Miro kojem je Tatjana sačuvala mjesto pokraj sebe, tako da bude potpuno udaljen od Irene i Marijane. ”Danas bi stvarno moglo biti svega jer Tatjana je dosta ljubomorna i želi mene samo za sebe”, priznao je Miro svoj strah, a zatim na iznenađenje sviju priznao da Tatjana ne zna baš sve detalje o njegovim druženjima s Irenom. ”Tatjana hoće da sam ja samo njezin… I to ne funkcionira. Ne ide dalje. Prijateljstvo da, ali sve drugo ne”, zaključio je Miro.

Sljedeći je na redu bio Hakija, koji je od svojih cura dobio tek kisele osmijehe. ”Očekujem da se djevojke maksimalno otvore, ali i da padnu maske”, priznao je. Dušan se pred okupljenima pojavio s plišanim medvjedićem. I taman kad se Gorana ponadala da bi on mogao biti za nju, Dušan ga je predao prijateljici Sandri. ”Cijelo vrijeme mi je podrška”, kazao je farmer, dok je Sandra gestu protumačila kao sitnu provokaciju na Goranin i Tajanin račun.

Sandra uvjerena da se sviđa Valteru

Ni najmlađem farmeru Josipu Tratnjaku nije bilo svejedno kad se uputio prema stolu. Njegove djevojke, naime, nisu bile zadovoljne načinom na koji ih je pozdravio pa su ga natjerale da sve ponovi. ”Još se više sapleo”, nije bila zadovoljna Ivanka ni ”popravnim ispitom”. Marijana Batinić zatim je najavila priču o Valterovoj farmi, a nakon priloga bilo je vrijeme za komentare. Valter je priznao da mu je Bahra nedostajala pa ju je zagrlio, no Sandra je imala štošta za reći. Od Zorice, kojoj se Valter navodno požalio, doznala je da farmer nije sretan s Bahrom koja mu stalno naređuje, no farmer je to negirao. ”Bahra nije opasna, ona je smirena”, branio ju je Valter.

Bahra je u svom stilu pokušala obraniti svoju čast pa najavila i vjenčanje, dok Valter još nije bio toliko siguran u ceremonije, a Sandra je otkrila kako misli da farmer uopće nije zaljubljen. ”Neće to dugo trajati”, pred svima je svoje mišljenje rekla Sandra, a zatim dodala kako zna da se upravo ona sviđa Valteru.

Frcale su iskre

Sljedeća je na redu bila priča o Mirinoj farmi, a i nakon nje bilo je vrijeme za rješavanje starih dugova. ”Mislim da će biti turbulentno”, komentirala je Marijana Vukelić budućnost Mirine i Tatjanine veze, dodavši da je sve taktički odigrano. ”Bori se za mene jer se boji Irene, da se ne bi slučajno našli”, kazao je farmer. Na pitanje jesu li skupa, Tatjana je ekspresno odgovorila potvrdno, pa malo zaprepastila svog farmera. ”Što smo mi?” upitao je s nevjericom Miro i nasmijao sve prisutne pa se zatim složio sa svojom dragom.

Irena je također prigovorila Tatjani pretjeranu ljubomoru, a posebno joj je zasmetalo što joj brani svaki kontakt s Mirom, čak i prijateljski. Irena je objasnila da joj je Miro čak i pokazao poruke u kojima Tatjana govori protiv nje, no Mirina je odabranica sve to nazvala lažima. ”Čak imam negdje u mobitelu još tu poruku koju mi je Tatjana poslala”, komentirao je kasnije Miro pa pred svima priznao da je ovaj put na Ireninoj strani. ”I jedno i drugo lažu”, nastavila je sebe braniti Tatjana na zaprepaštenje svih za stolom, a Miro je zaključio da ipak, unatoč ljubomori, ostaju skupa.

A što sve Hakija, Josip i Dušan imaju reći svojim djevojkama, gledatelji će doznati već sutra, u finalnoj epizodi 12. sezone “Ljubav je na selu”.