STEVEN SEAGAL IZGUBIO ŽIVCE PRED KAMERAMA: Glumac dramatično prekinuo intervju nakon škakljivog pitanja

Nije ni pričekao da voditeljica dovrši pitanje, već je odmah skinuo slušalice i izjurio iz kadra

Steven Seagal (66) je gostovao u intervjuu za BBC koji je išao uživo, ali jedno ga je pitanje voditeljice toliko izbacilo iz takta da je dramatično ustao i otišao iz studija. Slavni glumac i majstor borilačkih vještina izgubio je živce kada ga je Kirsty Wark pitala o slučaju seksualnog zlostavljanja za koji je optužen.

NEMA KRAJA OPTUŽBAMA ZA ZLOSTAVLJANJE U HOLLYWOODU: ‘Steven Seagal mi je pokazao pištolj pa me potom htio izmasirati’

“Imali ste optužbu za seksualno zlostavljanje i zanima me kako se nosite sa svim tim” pitala ga je voditeljica, no on nije ni pričekao da dovrši pitanje, već je odmah skinuo slušalice i izjurio iz kadra. Seagala je više žena optužilo za zlostavljanje, uključujući Reginu Simmons, statisticu na setu filma Na smrtonosnoj zemlji iz 1994. godine, te glumicu Juliannu Margulies.