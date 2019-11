ŠTEFICA I KATICA ODUŠEVILE ŽIRI JELOM OD NAMIRNICE S KOJOM SU SE PRVI PUT SUSRELE: ‘Prvo sam mislila da je to neka živina’

Sestre iz Zagorja morale su pripremiti kvinoju, za koju su prvi put čule. No, malo su se raspitale i postale stručnjakinje

Štefica i Katica imaju najviše kulinarskog iskustva od svih kandidata sedme sezone showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!”, no jako su se iznenadile kada su saznale da moraju pripremiti jelo s kvinojom. Naime, sestre iz Zagorja nisu znale kakva je to namirnica. Ipak, snašle su se! “Kad smo dobile taj zadatak, ja sam prvo mislila da je to neka živina”, rekla je Štefica kada su ona i Barica stale pred žiri i Špičeku, Željki i Pažaninu servirale svoje varivo. Otkrile su da su malo istražile i naučile sve što su mogle pa tako i da kvinoja potječe iz Južne Amerike, iz okolica jezera Titicaca, i da se koristi već otprilike sedam tisuća godina.

“Prvotno su domoroci time hranili stoku, a evo je sada i u Zagorju med našim grahom”, rekla je Štefica te se našalila: “Mi smo doma sad iskorijenili svu ambroziju, trstinu i šaš i sad ćemo sijati kvinoju!” Njihovo izlaganje oduševilo je žiri, koji je pohvalio njihovo jelo, zanimljivog naziva ‘Ande med zagorskim bregima’.