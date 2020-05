STAO NA KRAJ ŠUŠKANJIMA: Mate Janković otkrio zašto je prekinuo suradnju s HRT-om

Janković je 2019. godine prekinuo suradnju s HRT-om i napustio show ‘Kuhan i pečen’

Chef Mate Janković, javnosti poznat po ulogama suca i mentora u domaćim kulinarskim emisijima, krajem 2019. prekinuo je suradnju s HRT-om i napustio show “Kuhan i pečen”. Kružile su glasine da je dobio otkaz, no on je tada za 24sata izjavio da ne stigne sve raditi. Sada je za Večernji list objasnio zašto je došlo do razlaza. “Nismo svi za sve, niti za suradnju sa svakim. Svakako ću u budućnosti birati projekte komercijalne televizije”, rekao je.

Dijeli recepte na Facebooku

Janković je za chefovima Perom Savanovićem, Belizarom Milošem, Ivanom Pažaninom, Hrvojem Zirojevićem, Antom Božikovom, Goranom Kočišem, Rudolfom Štefanom i Marinom Rendićem pokrenuo Facebook stranicu “Chef kuha doma” na kojoj se može naći pregršt kvalitetnih recepata. “To je ozbiljna nadogradnja svega što su ljudi učili u kuharskim emisijama”, rekao je.

Mnoge je zanimalo zašto u projektu nema nijedne žene. “Pozvali smo nekolicinu, čekamo njihov odgovor. Iskreno, ja volim raditi sa ženama u kuhinji i ne radim razliku između spolova. Sve se svodi na to – ili jesi ili nisi. Seksizam svakako postoji u svakoj pori našeg društva, tako i u kuhinjama, ali to nikad nije bio dio mog kućnog odgoja te za to moram zahvaliti svojim roditeljima”, objasnio je Mate.

