STANKOVIĆ PROGOVORIO O PRIJETNJAMA I JELENI VELJAČI: ‘Čuli smo se nakon emisije i ona je zgrožena’

Bijes dijela javnosti poznati HRT-ovac navukao je na sebe zbog stava, ali i pitanja vezanih uz slučaj zlostavljane glumice Salme Hayek

Zbog kontroverznih izjava u prošlotjednoj emisiji “Nedjeljom u 2”, u kojoj je ugostio producenticu i aktivisticu Jelenu Veljaču, voditelj i urednik Aleksandar Stanković suočava se s uvredljivim komentarima, pa čak i prijetnjama. No, kako kaže, to ga ne zabrinjava.

“Ne osjećam se ugroženo. U poslu kojeg obavljam to mi se događa periodično. Svake dvije do tri godine imam ovakve probleme. Ovo je već osmi, deveti ili čak deseti put da mi se ovo događa i da se suočavam s ovakvim reakcijama”, rekao je Stanković za Večernji list.

Budući da je nekim gledateljima dosta njegova načina vođenja spomenute emisije i traže da bude smijenjen, prozvani se voditelj osvrnuo i na te navode. “Bilo je novinara koji su postavljali pitanja trebam li biti smijenjen nakon ovoga o aktivisticama, no nisam još primijetio da netko traži otkaz”, dodao je Stanković.

Nisu se svađali

On se netom poslije emisije s Veljačom oglasio na službenoj Facebook stranici emisije “Nedjeljom u 2” te, između ostaloga, istaknuo kako je bilo prijetnji upućenih i članovima njegove obitelji. Iako je njihov dijalog do kraja snimanja bio prožet konfliktima, Stanković kaže kako se od tada čuo s Jelenom.

“Ne bih o detaljima toga razgovora. Uglavnom, nismo se posvađali”, kratko je kazao voditelj i urednik za Večernji, dodajući da je Veljača “zgrožena” zbog silnih prijetnji i pogrdnih komentara koji su uslijedili na njegov račun nakon emisije.

Rečenica koja je izazvala hajku

Podsjećamo, bijes dijela javnosti poznati HRT-ovac navukao je na sebe zbog stava, ali i pitanja vezanih uz slučaj zlostavljane glumice Salme Hayek. “Zašto si je jedna situirana glumica dopustila da ju producent Harvey Weinstein zlostavlja i zbog čega je o tome šutila čak 14 godina?”, upitao je Stanković Veljaču i dodao kako mu sve to ne zvuči uvjerljivo.

“To je izjava koja se često čuje kada se govori o seksualnom nasilju. Vi sekundarno viktimizirate Salmu Hayek. To bi vam rekla svaka stručnjakinja. To nije zdravorazumsko razmišljanje. Vi ste bijeli heteroseksualni muškarac na poziciji moći. Vi ne razumijete da muškarci i žene, čak da su na istoj poziciji moći, da nisu ravnopravni. To feminizam pokušava već jako dugo reći. Nije isto da li muškarac ili žena vodi ‘Nedjeljom u 2′”, uzvratila mu je Veljača.