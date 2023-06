NOVA RUNDA VRUĆIH FOTKI / Stanija nakon međunožja pokazala i ostale atribute: 'Alibi za moje neznanje'

Jedna od najpoznatijih srpskih starleta Stanija Dobrojević (38) pratiteljima na Instagramu podijelila je nove vruće snimke. Ona ovoga puta nije snimala samo svoje međunožje, već je pozirala u oskudnom ružičastom bikiniju, pa je otkrila i svoje druge zanosne adute. "Sve što znam je samo ono što sam pročitala u novinama, a to je alibi za moje neznanje. Malo", napisala je u opisu objave. Oduševljeni fanovi nagradili su je brojnim komplimentima i lajkovima. "Jednostavno savršena", "Bravo, nijedna ti nije ni do koljena", "Kraljica bila i ostala, svaka čast", "Bomba", "Ljepotica i pol, zgodna do bola", "Najbolja si mačkice", poručili su joj.