STALJINISTIČKO-KOMUNISTIČKE METODE PRITISAKA NA ‘ZABRANJENO PUŠENJE’: U Mostaru tenzije zbog novogodišnjeg koncerta

Iz organizacijskog tima tvrde da će za doček u Mostaru nastupiti S.A.R.S., Zabranjeno pušenje, DJ ROOF AW i Dobre vibracije, kako je i planirano

Organizatori dočeka Nove godine u Mostaru odbacili su navode kako bi u tome gradu mogao biti otkazan nastup glazbene skupine “Zabranjenog pušenja” nakon što je frontmen te skupine Sejo Sekson (Davor Sučić) izjavio kako je Željko Komšić bio njegov izbor, dok najveći broj Hrvata u toj zemlji prosvjeduje smatrajući da su ga većinski birali Bošnjaci.

Članovi benda poručuju da dolaze

“Za doček Nove godine u Mostaru nastupit će “S.A.R.S.”, “Zabranjeno pušenje”, “DJ ROOF AW” i “Dobre vibracije”, kako je i planirano”, naveli su iz organizacijskog tima dočeka Nove godine u Mostaru. Pojasnili su kako nitko nije vršio pritiske na organizatore da otkažu nastup “Zabranjenog pušenja”. U izjavi za medije u Mostaru iz ovoga benda su poručili kako dolaze nastupiti u Mostar. “Dolazimo svirati i zabaviti ljude”, rekli su za portal “Bljesak”. Nekoliko medija u Mostaru objavilo je kako će biti zabranjen nastup glazbene skupine “Zabranjenog pušenja”, a u cijelu raspravu se uključila i stranka “Demokratska fronta” Željka Komšića.

Oglasili se i iz Demokratske fronte Željka Komšića

U priopćenju objavljenom u subotu osudili su navodne “staljinističko – komunističke metode pritisaka na skupinu ‘Zabranjeno pušenje’ od strane promotora politike Udruženog zločinačkog poduhvata”. “Ukoliko skupini “Zabranjeno pušenje” bude zabranjeno održavanje koncerta, i to uslijed pritisaka od strane totalitarne manjine, i ukoliko ta totalitarna manjina u konačnici uspije odnijeti pobjedu nad voljom većine građana Grada Mostara, bit će to poraz cjelokupnog društva”, navodi “Demokratska fronta”. Davor Sučić u nedavnom intervju za “Oslobođenje” izjavio je kako je Komšić njegov izbor te da on “nije Hrvat po mjeri za Dragana Čovića”. Pa ipak ustvrdio je i da razumije frustracije Hrvate u BiH nakon posljednjih izbora zbog čega se zauzeo i za izmjenu Daytonskog mirovnog sporazuma.

U Mostaru je nedugo nakon izbora organiziran veliki prosvjed na kojemu je nazočilo oko 10.000 Hrvata koji su prosvjedovali jer smatraju da je Komšić izabran glasovima Bošnjaka, dok je u 25 općina i pet županija proglašen nepoželjnom osobom.