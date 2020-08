STALA NA KRAJ NAGAĐANJIMA: Nikolina Ristović otkrila zašto je na ljetovanje nosila 60.000 eura i skupocjeni nakit

Nikolina, njezin suprug, kći i prijatelji izbačeni su iz vile u Kaštel Starom te ostali bez 65 do 68 tisuća eura u gotovini te drugih dragocjenosti

Nikolina Ristović odlučila je odgovoriti na pitanja koja joj ovih dana mnogi postavljaju na društvenim mrežama. Voditeljica je otkrila zašto su ona i suprug Vidoje na odmor nosili više od 60.000 eura u gotovini, skupocjene satove i nakit.

“Suprug je podigao novac iz jedne banke u Splitu jer potpisujemo ugovor za kuću u Zagrebu i to je trebala biti kapara. Što se tiče nakita, ne znam čemu drama? Žena sam koja obožava nakit i volim ga mijenjati. Zašto ja to ne bih nosila sa sobom ako je moje vlasništvo? Vidoje je pak strastveni ljubitelj satova, to mu je ljubav”, rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, Nikolina, njezin suprug, kći i prijatelji izbačeni su iz vile u Kaštel Starom te ostali bez 65 do 68 tisuća eura u gotovini te drugih dragocjenosti. Nikolina i Vidoje tvrde da su oštećeni za 270 do 300 tisuća eura.