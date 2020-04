SRPSKOM GLUMCU PRIJETE ZBOG GEJ POLJUPCA U SERIJI: ‘Ovo je dokaz koliko smo mala i primitivna sredina’

Glumac je dobio stotinjak prijetnji i poruka mržnje, mahom od tinejdžera

Miloš Timotijević, 45-godišnji srpski glumac, ne prestaje dobivati prijetnje zbog jedne od scena koje je snimio u seriji ‘Južni vetar’, piše Kurir.

GNJUSNI DETALJI SA SUĐENJA SRPSKOM GLUMCU: ‘Treba ti biti čast da netko slavan kao ja želi da ti pop***’

On je utjelovio korumpiranog policajca Stupara, za kojeg se u posljednjoj epizodi ispostavilo da je homoseksualac.

Za profesionalca Timotijevića takva uloga nije bila ni po čemu drugačiji izazov u odnosu na druge likove koje je glumio.

“Te scene za mene nisu ništa strašno, strašno mi je to što se digla tolika pompa zbog jednog gej poljupca. To je dokaz koliko smo mi mala i primitivna sredina u kojoj ljudi ne razumiju što je gluma i uloga. Ali me još više zabrinjava što vidim da je Srbiji puno teže palo sto je Stupar gej, nego što je korumpirani policajac”, izjavio je glumac.

Dio srpske javnosti razbjesnio je takav rasplet, a Timotijević je dobio stotinjak poruka mržnje i prijetnji na društvenim mrežama.

“Od kada je izašla ova epizoda, dobio sam barem 100 poruka mržnje na društvenim mrežama, ponajviše od djece do 15 godina. Sad me prozivaju i meni je jako čudno što ljudi u 21. stoljeću poistovjećuju glumca s likom, a još više me šokira što su prilično grubi i puni mržnje prema homoseksualnoj zajednici. Zašto roditelji uopće dozvoljavaju djeci da gledaju takav sadržaj i zašto nemaju kontrolu? Serija ‘Južni vetar’ je puna nasilja i drugog sadržaja koji nije podoban za djecu”, rekao je glumac za Kurir.

Na prijeteće poruke ne odgovara, a to što mu poruke šalju djeca smatra propustom njihovih roditelja. Dodao je da se mladi moraju educirati da na svijet ne gledaju kroz prizmu agresije i nasilja, već kroz čast i razumijevanje.

Sa suprugom Dunjom nije komentirao spornu scenu, a otkrio je da mu teže pada kada u seriji nekoga tuče ili ubije jer tako promovira agresiju.