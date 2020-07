SRPSKOJ PJEVAČICI BOGATI PODUZETNIK PONUDIO 100.000 EURA DA NOĆ PROVEDE S NJIM: ‘Osvojit ću te. Bit ćeš moja!’

Navodno se radi o jednom beogradskom poduzetniku koji se bavi prodajom luksuznih automobila

Srpska pjevačica Nataša Bekvalac (39) razvela se tri puta, a gdje god da se pojavi plijeni pozornost pripadnika snažnijeg spola. Lijepa plavuša u svoj je inbox na Instagramu dobila poruku u kojoj joj jedan obožavatelj nudi novac ako provede jednu noć s njim, piše Kurir.

Navodno se radi o jednom beogradskom poduzetniku koji posljednjih godina živi na relaciji Srbija – Francuska – Švicarska, a bavi se prodajom luksuznih automobila. Poruku je, saznaje Kurir, poslalo s lažnog profila te ju je proslijedio prijateljima koji mu nisu vjerovali da je skupio hrabrost da zavede Natašu u koju je već neko vrijeme zaljubljen.

“Vidi ovako, ti i ja se odlično poznajemo. Dat ću ti 100.000 eura za noć s tobom. Ne moraš me voljeti, ne moraš biti sa mnom, ali mi daj šansu. Usudi se. Probaj me. Imam automobil. Stan. Vikendicu. Imam dvoje djece. Ovo mi je lažni profil, ali to nije ni važno. Osvojit ću te. Bit ćeš moja! Ne tražim ništa, samo jednu večeru s tobom. Jedan trenutak da me vidiš i shvatiš da pravi muškarac postoji. Ja nisam iz te priče IT sektor i bacanje loptica po sportskim i vodenim terenima.

Ja ću ti pružiti život, strast, emocije. Pored mene ćeš biti ‘Barbie’. Živa ‘Barbie’. Ona koja hoda ovom zemljom, koja svojom ljepotom daje posebnu draž. Odgovori na ovu poruku i tvoj život će se promijeniti iz korijena. Samo tvoj odgovor je dovoljan da čarolija počne. Ja te čekam da ti pokažem svoje pravo lice”, napisao je poduzetnik u poruci koju je potpisao kao Mladen.

Nataša je, piše Kurir, bila nedostupna za komentar.