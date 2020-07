SRPSKI YOUTUBER SLAO NEPRIMJERENE PORUKE MALOLJETNICAMA? Cure tvrde da ih je tražio ih seks i golišave fotke; ‘Od sada će mi morati pokazati osobnu’

YouTuber je zbog skandala s maloljetnicama ostao bez nekoliko sponzora i gomile novca

Baku Prase, jednog od najpoznatijih balkanskih YouTubera, jedna je 14-godišnja djevojka na TikToku optužila da je njoj i njezinim vršnjakinjama slao neprimjerene poruke, traživši od njih seksualne odnose i eksplicitne fotografije.

@s.ntntn znam daw će ovo započeti kontroverzu ali iskreno me baš briga jer je ovo apsolutno strašno i odvratno ♬ Little Girls – Various Artists

YouTuber se o cijelom skandalu oglasio snimivši dva videa, a u posljednjem je otkrio da će protiv anonimne djevojke podnijeti dvije tužbe.

Pokazao je poruke za koje djevojka tvrdi da joj je on poslao, no on je negirao optužbe tvrdeći da se ona samo želi proslaviti preko njega. Nazvao ju je “ku*vom” i “narkomankom koja mora počupati obrve”.

“Tri prepiske su prave, a jedna je lažna, i to ona s djevojkom koja navodno ima 14 godina. Osobi koja me kleveta, kako bi skupila što veći broj pratitelja i lajkova na društvenim mrežama, bit će uručen sudski poziv. Nadam se da će cijeli slučaj proći kroz ozbiljno vještačenje, poligraf i slično”, rekao je Baka Prase u videu.

Dodao je da nema potrebe curama slati takve poruke jer se one “bacaju pred njega” te da će od njih sada tražiti fotografiju osobnih dokumenata. “Ja ću morati od svih djevojaka koje planiraju imati nešto sa mnom u budućnosti tražiti osobnu iskaznicu. Ja se unaprijed ispričavam što ću morati tražiti da mi uslikate osobnu iskaznicu jer djevojke sa 16 godina izgledaju kao djevojke sa 24”, izjavio je YouTuber.

U drugom videu otkrio je da su mu zbog skandala sponzori počeli otkazivati suradnje te je zbog toga izgubio gomilu novca.