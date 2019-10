SRPSKI MEDIJI OTKRILI DETALJE RAZVODA KARLEUŠE I TOŠIĆA: ‘Ona ga je probala uvjeriti da odustane…’

Nogometaš je još krajem veljače namjeravao pokrenuti brakorazvodnu parnicu, ali je odustao od toga nakon što je Jeleni umrla majka

Srpska pjevačica Jelena Karleuša i nogometaš Duško Tošić navodno su se oko razvoda braka dogovorili prije nekoliko tjedana. Službeno bi se trebali razvesti za oko mjesec dana kada Sud verificira njihov sporazum, saznaje Kurir.

Izvor blizak paru za gore spomenuti portal otkrio je detalje sporazumnog razvoda pjevačice i nogometaša te tvrdi da je Duško pokrenuo razvod, a Jelena se iz početka tome protivila, no naposljetku je pristala na sve njegove uvjete.

“Duško se prije mjesec dana posavjetovao sa svojom odvjetnicom iz Beograda o tome na koji način je najjednostavnije da se njegov brak okonča. Sastavili su prijedlog o sporazumnom razvodu i on je to predao Jeleni.

Kulminiralo je nakon Jelenine afere

Ona ga je probala uvjeriti da odustane, ali joj je Duško uzvratio da je službeni razlaz najbolji ne samo za njih dvoje već i za njihove kćeri, s obzirom na to da već dugo ne funkcioniraju dobro, a stvar je, kao što je poznato, kulminirala poslije Jelenine afere s Ognjenom Vranješom. Jelena je na kraju, poslije nekoliko razgovora, pristala potpisati sporazum”, rekao je izvor za Kurir.

Par se, navodno, lako dogovorio o podijeli imovine i skrbništva nad djecom.

“Kćeri će živjeti s Jelenom, oko toga nije bilo spora, kao ni oko imovine. Tošić je sporazumom ostavio Jeleni kuću na Dedinju, koju je kupio od Piksija za 2,5 milijuna eura, dok će njemu pripasti penthouse u kojem su dosad živjeli. Što se tiče alimentacije, on se obavezao da će plaćati sve što djeci bude trebalo, a mjesečno će uplaćivati najmanje 3.000 eura za njihove potrebe”, otkrio je izvor.

Duško je pokušavao spasiti brak

Nogometaš je još krajem veljače namjeravao pokrenuti brakorazvodnu parnicu, ali je odustao od toga nakon što je Jeleni umrla majka Divna Karleuša. Nakon toga, Duško je pokušavao spasiti brak, no bezuspješno.

Odvjetnik Jelene Karleuše Zoran Ateljević za Kurir je rekao da nije njegova obaveza iznositi detalje iz privatnog života svojih klijenata.

“Uvijek me možete nazvati i pitati o sudskim procesima i tužbama koje se tiču mojih klijenata, jer smatram da javnost to treba znati. Ali to što stranke pričaju o svom privatnom životu ispred mene, nikada neću komentirati. Kada dođe do pokretanja nekog konkretnog procesa pred sudom u vezi s osobama za koje ste me pitali, onda me pitajte za izjavu”, rekao je Ateljević.