SRPSKI GLAZBENIK PUŠTEN JE IZ PRITVORA NAKON TRI MJESECA: Njegova bivša supruga kćeri je rekla da joj je tata na službenom putu

Policija je pretresla i Rastin stan, gdje je pronašla dodatnu količinu marihuane

Prvi osnovni sud u Beogradu je, nakon tri i pol mjeseca, ukinuo pritvor srpskom glazbeniku Stefanu Đuriću Rasti, piše Hello magazin.

SRPSKOM GLAZBENIKU NAKON UHIĆENJA BIVŠA SUPRUGA ZAPRIJETILA: ‘Oduzet će mu skrbništvo nad kćeri ako se ne prestane drogirati’

“Pritvor mu je ukinuo sudac za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu” kazala je za Tanjug portparolka suda Bojana Stanković.

Rasta je uhićen je 3. listopada u popodnevnim satima u centru Beograda. Kod repera je, navodno, pronađeno nekoliko paketića nezakonitih tvari. Policija je odmah pretresla i njegov stan, gdje je pronašla dodatnu količinu marihuane.

Njegova bivša supruga Ana Nikolić bila mu je podrška dok je bio u pritvoru, a kćerkici Tari rekla je da joj je tata na službenom putu.

POPULARNI SRPSKI PJEVAČ ZAVRŠIO IZ REŠETAKA: ‘Terete ga da je marihuanu držao zbog prodaje’

“Sve me je pogodilo, on nije moj bivši muž, on je Tarin tata, a ja tatu nemam, vrijeđate me na više nivoa i ne dozvoljavam. On je najdivniji otac, to je neopisiva ljubav, znam koliko je hendikep kad nemaš oca, kad rano ostaneš bez njega, zbog toga pišem postove i prijetim”, rekla je Ana u “Premijeri Vikend Specijal”.