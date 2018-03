SRPSKA VODITELJICA IZREŠETALA JELENU ROZGU: ‘Vrijeme je da budeš pragmatična i nađeš nekog s kim ćeš imati dijete’

Jelena je na sve načine pokušala izbjeći razgovor o ljubavnom životu i djeci, no Jovana Joksimović je inzistirala.

Jelena Rozga gostovala je u jutarnjem programu na TV Prvoj kod Srđana Predojevića i Jovane Joksimović, inače supruge pjevača Željka Joksimovića. Voditelji su se vrlo brzo u razgovoru dotakli teme Jeleninog ljubavnog života, a Jovana je bila šokirana kada je Jelena rekla da je sama i da ima vremena za ljubav. Jovana je upitala: ‘Kad?’, na što ju je Jelena samo znakovito pogledala i rekla: ‘Jovana…’.

No, to je bio samo početak razgovora koji se baš nije činio ugodan za Jelenu jer je voditeljica nastavila s pitanjima o njezinom ljubavnom životu, da bi u jednom trenutku rekla: ‘Moraš naći nekoga… Mislim, nije ni to zabavljanje tako jednostavno. Ako ti se ne desi ljubav do nekih godina onda moraš biti malo pragmatična. Da nađeš nekog… Kažeš: ‘Okej, ja sam to i to godište… Ajde da nađem nekoga da imam s njim dijete’.

Jelena se opet pokušala obraniti od teme i rekla: ‘Dijete… teške su mi ovo teme. Rano mi je, znaš’, na što je Jovana inzistirala: ‘Znaš koliko je prošlo… Jedno, sigurno, dvije – tri godine kada si bila kod nas u programu i kako si rekla: ‘E, sad bih voljela imati jednu malu curicu’.



‘Istina, govorim ja to već godinama, ali nikako da se desi. Ali, nadam se da hoće ove godine. Ja to želim više od svega’, rekla je Jelena.

Cijeli razgovor, u kojem je pjevačici bilo vidno neugodno, možete pogledati OVDJE.