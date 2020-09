SRPSKA STARLETA STRAHUJE ZA SVOJ ŽIVOT: Našla se na meti progonitelja; ‘Dolazi mi ispred zgrade i nudi novac za seks…’

Tijana je bila uvjerena da su progonitelja privođenje i upozorenje policije dovoljno prestrašili da joj se prestane javljati

Srpska starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, koja je nedavno uhićena pod optužbom da se bavila elitnom prostitucijom opet je podigla medijsku prašinu. Naime ona već tjedan dana strahuje za svoju sigurnost i život jer se našla na meti progonitelja (42) koji želi s njom imati seksualne odnose, piše Alo.

On joj šalje poruke u kojima joj nudi novac za seks i zahtjeva od nje da mu se javi kako ne bi bilo problema. Prestrašena Tijana prijavila ga je policiji. Progonitelj je priveden na informativni razgovor te je nakon nekoliko sati pušten. Nakon toga nastavio je uhoditi starletu.

“Posljednjih šest mjeseci dobivam poruke s Instagram profila Z.J.. U prvi mah bi me pitao za zdravlje i komentirao moje objave. Poruke su bile pristojnog sadržaja i ništa nije ukazivalo na loše stvari koje su uslijedile. Dana 20. rujna 2020. poslao mi je poruku da želi seksualni odnos sa mnom, pa poručio da ima 42 godine i da živi u Beogradu. Nakon toga su se nastavile poruke da želi seks sa mnom.

Ponovo ga je prijavila policiji

Sljedeći dan došao je ispred moje zgrade, čekao me je, ali me nije našao. Bila sam u šoku kada su me susjedi obavijestili o tome. Odlučila sam ga prijaviti iz straha za vlastitu sigurnost, da bi mi, nakon što je pronađen, priveden, saslušan, upozoren i pušten, ponovo poslao poruku sadržaja ‘Šta sve mene neće snaći’. Aludirao je na to što sam ga prijavila”, ispričala je Tijana.

Bila je uvjerena da su ga privođenje i upozorenje policije dovoljno prestrašili da joj se prestane javljati, no bila je u krivu.

“Izašla sam navečer, na društvenoj mreži objavila na kojem sam splavu, a on se pojavio tamo. Nije mi bilo dobro. Ne znam kako sam uspjela ostati na nogama i snimiti ga telefonom kako bih dokaze da je prekršio zabranu prilaska pokazala policiji. On je psihički bolesnik što se vidi iz snimke koju sam napravila i strahujem za svoju sigurnost. Sreća, pa sam na splavu bila u društvu prijatelja. Strah me je ići bilo gdje i ponovo sam bila u policiji kako bih ih zamolila da što hitnije reagiraju i zaštite me od manijaka”, kazala je Tijana za Alo.