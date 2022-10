"Niste vidjeli neki dio nje koji sam ja vidio i tu se priča završava. Vezu s njom nemam razloga kriti, trebate gledati sebe i raditi ono što vama odgovara i ja to upravo radim, s njom sam jer mi to odgovara, iako to mnogi osuđuju. Svatko ima svoj život, nemam razloga ništa kriti", napisao je Nenad uz ovu vruću fotografiju, a u nastavku pogledajte zavodničke fotke s kojima ga je osvojila seksi Anđela.