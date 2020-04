SRPSKA PJEVAČICA PRIJAVILA POLICIJI SUPRUGA: Nije joj vratio djecu, nestao je s njima

View this post on Instagram

Pitam se kakvu sliku izbaciti, šta napisati? Šta da radimo kako bismo ostali pozitivni? Kako vi provodite ovo vreme u izolaciji? Nemojte previše čitati šta mediji pišu, jer ćete tako samo navući još veći strah i nemir. Mislite na lepe stvari, zagrlite svoje bližnje i molite se. Mislim da je u ovom trenutku to najpametnije. 🙏🏻 Šaljem vam svima mir i ljubav. 🙌🏻❤️ #tanjasavic #ljubav #sreca #radost