SPRINGSTEEN SE OBRUŠIO NA TRUMPA: ‘Činjenica da sudjeluje u utrci za Bijelu kuću izaziva osjećaj srama što ste Amerikanac’

Američka rock legenda Bruce Springsteen opisao je Donalda Trumpa kao “sramotu” Sjedinjenih Država optuživši republikanskog kandidata da je “demogog koji nudi jednostavna rješenja”.

Springsteen, koji je u svojoj glazbi tematizira položaj radničke klase u Americi, kazao je kako razumije da Trump može na određeni način izgledati neodoljivo ljudima koji žive u ekonomskoj nesigurnosti.

“Apsurd je više nego karikaturalan. No on je stigao dovoljno blizu (Bijele kuće) da vas to čini nervoznim”, kazao je Springsteen u intervjuu za “Skavlan,” talk show koji se emitira u Norveškoj i Švedskoj.

“Mislim da neće pobijediti, no već činjenica da sudjeluje u utrci za Bijelu kuću izaziva osjećaj srama što ste Amerikanac”, kazao je kralj rocka.

Trump zna kako kazati publici “neke od stvari koje ona želi čuti”, uključujući poruke onima koji se ne osjećaju dobro “zbog sve tamnije Amerike”.

Klasne razlike su plodno tlo za demagogiju

“Imamo nekih problema u SAD-u, ogromnu razliku u raspodjeli bogatstva, što stvara pogodno tlo za demagogiju”, istaknuo je Springsteen dodajući kako Trump “ima vrlo jednostavan odgovor na ove izrazito kompleksne probleme”.

Springsteen je intervju dao uoči izlaska novog albuma “Born to Run”, koji se očekuje idućeg tjedna, na kojemu opisuje svoje djetinjstvo u New Jerseyu i uspon do slave.

Pjevač velike uspješnice “Born in the USA” godinama je inzistirao na tome da njegova glazba govori za njega, no politički se otvorenije angažirao od 2004. kada je podupro kampanju Johna Kerryja u neuspjelom pokušaju da onemogući Georgea W. Busha u ulasku u Bijelu kuću.