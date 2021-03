ŠPRAJCA ODUŠEVILA BALKANSKA KRIMI SERIJA BESA: ‘Vrhunski uradak, a ako vam je to prebanalno, gledajte ‘Krv nije voda”

‘Besa’ je vrhunski uradak koji okuplja čak 200 glumaca s prostora bivše Jugoslavije i odlična glumačka imena iz Velike Britanije

Voditelj i urednik RTL Direkta Zoran Šprajc na vrlo je unikatan način otkrio koja mu je omiljena serija. On je, naime, na svom Instagramu na plakat za kriminalističku seriju “Besa” umjesto glavnog protagonista Uroša Perića stavio svoje lice.

Serija prati Urošovu životnu priču, poslovnog čovjeka iz Beograda, koji, kako bi zaštitio svoju obitelj od krvne osvete, pristaje postati ubojica za albansku mafiju. A ako je suditi po Šprajcovoj objavi na Instagramu, njemu bi itekako pristala ta uloga.

“Besa” je vrhunski uradak koji okuplja čak 200 glumaca s prostora bivše Jugoslavije i odlična glumačka imena iz Velike Britanije i Francuske. Jedan od scenarista je i Britanac Tony Jordan, koji je poznat po serijama “Smrt u raju” te “Život na Marsu”. “Besu” možete pogledati na platformi RTLPlay.

“Ako u regionalnoj produkciji postoji išta slično ‘Narcos’ onda je to ‘Besa’, fenomenalna triler serija s preko 200 vrhunskih glumaca od Slovenije do Albanije, a ako postoji najbolja lokalna platforma za svjetski filmski i TV sadržaj onda je to dragi moji PLAY Premium bolji brat i sestra od RTLplay i to bez reklama, ljudi moji!. Ako su nekome ‘Senke nad Balkanom’, ‘Besa’, ‘Broadchurch’, ‘Južni vetar’ i ‘Vratit će se rode’ prebanalni, nudimo i nove nastavke izuzetno kompleksnog serijala ‘Krv nije voda'”, napisao je Zoran u opisu objave.