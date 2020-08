ŠPRAJC U BAZENU ODUŠEVIO KOMENTAROM: Pitali ga otkud mu volja opet pričati o Saboru, odgovorio im u svom stilu

View this post on Instagram

Neupućenom promatraču moglo bi se učiniti da je ovdje riječ o bezbrižnom lješkaranju u bazenu i izboru menija za predstojeću večeru ( pačja prsa u narančinom umaku ili biftek sa šumskim voćem, hm? ) međutim onima koji me dobro poznaju znaju da je riječ o radnom bazenu u kojem upravo traju pripreme za novu sezonu #rtldirekt i proučavanje sadržaja za sutrašnju emisiju. Aha. @rtldirekt #newseason #endofvacation #prepareforshow #zagorje #krapinsketoplice