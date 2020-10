SPORTAŠICA PROGOVORILA O NEUGODNOM ISKUSTVU NA AERODROMU: ‘Trudila sam se dokazati da sam žena…’

Uoči leta djelatnici su je počeli bombardirati pitanjima pred drugim putnicima

Ana Turajeva, svjetski poznata dizačica utega iz Rusije, opisala je neugodno iskustvo koje je doživjela na aerodromu. Putovala je iz Sankt-Petersburga u rodni Krasnodar, no djelatnici joj nisu dopustili da uđe u avion.

Uoči leta počeli su je bombardirati pitanjima pred drugim putnicima. “Na kontrolnoj točci me nisu pustili govoreći da mi u putovnici piše da sam žensko. Bilo je ponižavajuće, ukorili su me pred tolikim ljudima u redu. Ispitivali su me o intimnim stvarima. Interesiralo ih je tko sam u životu, ali i u krevetu”, rekla je Ana za strane medije.

“Cijeli red putnika gledao je tu anarhiju, a ja sam se osjećala toliko bespomoćno… Trudila sam se dokazati da sam žena”, ispričala je.

Kad je priča postala viralna, javili se i iz aviokompanije. “Ispričavamo se zbog negativnih emocija koje ste proživjeli. Takva usluga je neprihvatljiva”, rekli su.