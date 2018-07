SPLITSKI SVEĆENIK IZNENADIO STAVOM O ULTRI: ‘Nikom nije bilo važno koje si nacije, vjere ili nevjere, rase, spola…’

Svećenik je u podužoj objavi na Facebooku opisao svoje iskustvo s posjetiteljima Ultre, a njegove riječi su neke poprilično iznenadile.

Splitski svećenik don Ante Žderić je privukao pozornost svojom objavom na Facebooku u kojoj je prokomentirao posjetitelje Ultre u svom gradu. Pod nazivom Radost i sjeta, svećenik iz Župe Gospe Fatimske na Škrapama je opisao svoje viđenje tog glazbenog događaja koji mnogi vide u negativnom svjetlu.

“Vozimo se kroz centar Splita u večeri nakon utakmice s ruskom reprezentacijom. Grad vrvi od automobila koji trube, ulice su prepune, mahom mlađeg svijeta koji pjeva i pleše. Teško je procijeniti, ali otprilike bi mogao biti jednak broj domaćih i stranaca. Druga je večer Ultre na Poljudu i turistička je sezona. Svi nam mašu i šalju poljupce… Svima je osmijeh na licu i sjaj u očima. Uzvraćamo mahanjem i pjesmom… Mnoštvo se slijeva prema stadionu na Poljudu. Mnogi su okićeni zastavama zemalja iz kojih dolaze. Neki nas pitaju, misleći da smo i mi stranci, odakle smo… Iz Kameruna – promptno odgovorih, uz salve smijeha okupljenih. I svećenik sam”, započeo je don Žderić te nastavio:

“Promatram te mlade u toj toploj ljetnoj večeri. Nikom nije bilo važno koje si nacije, vjere ili nevjere, rase, spola, političkog uvjerenja, kulture ili mentaliteta, seksualnog ili bilo kojeg drugog opredjeljenja i uvjerenja… Mladost ne poznaje granice koje postavljaju stariji, oni ne znaju mrziti kako znaju neki stariji…Pitao sam se, moleći u sebi – Bože, sačuvaj ih od mržnje, sačuvaj ih od Zloga i zla u svijetu, sačuvaj ih od poroka koji im uništavaju mladost i živote…! Blagoslovi ih domoljubljem, ali čuvaj ih od jeze nacionalizma koji nagriza dušu i pojedinca i naroda. Čuvaj ih od duha mržnje, neopraštanja i osvete, duha isključivosti i osuđivanja jer to uvijek vodi u nove ratove u kojima su mladi topovsko meso. Oni te trebaju, Bože! Oni te trebaju! Mnogi od njih toga nisu ni svjesni, ali – oni te trebaju! Znam da to znaš, ali imao sam priliku to izreći u tihoj molitvi, stojeći u koloni automobila u toj nezaboravnoj večeri u našem gradu.”

Ne želi da ih se etiketira

Prokomentirao je i osude da se posjetitelji Ultre mahom drogiraju.

“Iako znam da među njima ima poroka, ne pristajem da ih se etiketira kao sklone opijatima. Znam da među njima ima i takvih, ali nemam pravo suditi ni osuđivati. Naš je grad prepun opijata i bez Ultre. Tu sam večer vidio samo mnoštvo mladog svijeta koji se raduje životu, pred kojima je život koji dišu punim plućima. Došli su sa svih strana svijeta uživati u daru glazbe i zajedništva. I neka su”, napisao je don Žderić.

Žao mu je što mladi napuštaju Hrvatsku

Objasnio je i svoje viđenje mladih u Hrvatskoj. Ne zamjera im, kaže, što odlaze iz domovine.

“Mnogi među njima su iz naše domovine. Ovo im je bio trenutak da barem na kratko pobjegnu iz tmurne svakodnevice naše društvene, duhovne, financijske, političke, gospodarske i svake druga situacije. Oni su barem tu večer htjeli imati udjela u svijetu koji je došao k njima, svijetu u kojemu se nudi prilika za obrazovanje, posao i napredak onima koji se trude. Za razliku od zemlje u kojoj živimo.

Ja im nemam srca s oltara reći – ostanite ovdje! – iako bih, kao domoljub, to rado rekao. Nemam srca! Jer znam da im je sadašnjost teška, a budućnost ukradena od plejada političkih gmizavaca koji mile po političkoj sceni naše napaćene domovine već tolika desetljeća. Ne, nemam im srca reći da ostanu jer dobro znam da im se ništa i ne nudi kao razlog da ostanu. A ne može se živjeti ni od zraka ni od domoljublja, ma koliko ono plemenito bilo. I zato sam u isto vrijeme bio i radostan i tužan. Radostan zbog radosti i zajedništva tolikih mladih, u svom bogatstvu njihovih različitosti. I tužan jer naša mladež pati za životom u kojemu će imati priliku ostvariti sebe i svoje potencijale. A to im je ovdje oduzeto. Ukradeno.

Da, ipak sam se smiješio svima jer barem tu večer nisam htio kvariti erupciju radosti. Prilično sam siguran da je Svevišnji bio negdje među njima, zamaskiran u običnog, nasmiješenog, mladog čovjeka. I da se radovao s njima, ma kojim god ga oni imenom zvali i bili svjesni ili ne vlastite potrebe za njim”, zaključio je svećenik.

Mnogi se ne slažu s njim

Mnogi su pozdravili njegovo razmišljanje s odobravanjem. No, isto tako ima i onih koji se ne slažu s njim.

“40 kilograma droge, dva predozirana od kojih je jedan umro, tri silovanja… Više od 300 privedenih zna se radi čega… Kršćanski, nema šta”, komentirao je jedan Splićanin. No, don Žderić mu je odgovorio da ne može stvari gledati tako jednostrano.

“Ne opravdavam, ali to isto imaš u Splitu na nogometnim derbijima… Svi pišu o jednom avionu koji padne, ali šute o stotinama koji u isto vrijeme lete”, zaključio je splitski svećenik.