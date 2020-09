SPLITSKA GLUMICA PODIJELILA FOTKU IZ BOLNIČKOG KREVETA: ‘Bezbrižan odlazak na posao završio u bolnici na hitnom prijemu’

View this post on Instagram

U životu se znaju dogoditi situacije koje ne bi predvidjeli ni mistici, ali se svakodnevno događaju.Na primjer, bezbrižan odlazak na posao koji volite završi u bolnici na hitnom prijemu, dvaput u mjesec dana zbog dva, naizgled, različita razloga, a zapravo je sve povezano. I sve je s razlogom, ali je spašavanje života kojeg tog dana kad ste otisli na posao nije ugrožavalo ništa. Zdravo tijelo, zdrav duh. I tako, nakon dva dana na jednom odjelu te već petnaest dana na drugom odjelu jedne te iste bolnice, pritom u jeku pandemije, ono sto vidiš je neizmjerna predanost i napor, stručnost i empatija ljudi koji spašavaju živote svakodnevno. Vjerujte, ne čine to zbog novca ili slave, već iskrene potrebe. Pisem ovo da ih malo bolje razumijemo, da ih ne osuđujemo, da ih pokušamo shvatiti ili da se bar na tren stavimo u njihove cipele. Njima je svaki život vrijedan. Svaki! Jednako! I htjela sam im reci hvala! HVALA ❤️ pozdrav s mora 😘