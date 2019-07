SPEKTAKL O KOJEM ĆE SE DUGO PRIČATI! Najpoznatiji elektronički dvojac, The Chemical Brothers, napokon stižu u Zagreb!

Zagreb se ovim koncertom iznova stavlja na kartu metropola koje dovode najveća imena svjetske glazbene scene!

U sklopu velike ‘No Geography’ turneje, koncerata i nastupa na najvećim svjetskim festivalima, od Meksika do Australije, preko Glastonburyja u Velikoj Britaniji do Fuji festivala u Japanu, a uoči velike završnice u O2 Areni u Londonu, The Chemical Brothers stižu u Hrvatsku, i to u Zagreb, gdje će nastupiti po prvi put!

Svi ljubitelji elektroničke glazbe napokon će doći na svoje, jer 12. listopada u Dom Sportova stižu kraljevi electro scene!

Više od 20 godina The Chemical Brothers iznova definiraju elektroničku glazbu, kao i doživljaj iste. Njihovi nastupi uživo evoluirali su od skromnih londonskih klubova do najvećih svjetskih pozornica, a osnovna ideja ostala je ista: njihov koncert kreira transcendentalni audio-vizualni prostor kojem se publika jednostavno prepusti i izgubi u njemu. Svi koji su bili na njihovim koncertima ponavljaju kako je to iskustvo koje se ne može opisati niti ponoviti, već se iznova mora doživjeti.

Nastupi ovog electro dvojca nisu samo DJ setovi, već kompletan vizualno glazbeni događaj praćen spektakularnom vlastitom produkcijom, kojom stvaraju sasvim novo iskustvo i jedno od najzanimljivijih doživljaja glazbe općenito.

Publika može očekivati spektakl o kojem će se još dugo pričati

Grupu The Chemical Brothers osnovali su Tom Rowlands i Ed Simons, a duo iz Machestera se uz „Prodigy“ i „Fat Boy Slim“ smatraju jednim od pionira big beat žanra elektroničke glazbe. Posljednji, deveti album „No Geography“ izdan prije svega par mjeseci, pokupio je same hvalospjeve kritičara i publike, što znači da The Chemical Brothers stižu u Zagreb na samom vrhuncu svog stvaralaštva. Hrvatska publika, kao i ona regionalna koja će prisustvovati koncertu, može očekivati spektakl o kojem će se još dugo pričati!

The Chemical Brothers po prvi put stižu u Zagreb, a posljednje samostalno gostovanje u Hrvatskoj, prije skoro 10 godina na Pagu, bilo je rasprodano. S obzirom na interes publike kroz sve ove godine i kvalitetu benda, koja se iznova svakim singlom, nastupom i albumom potvrđuje, očekuje se da će i koncert u Zagrebu biti rasprodan.

Ulaznice za koncert The Chemical Brothers u Domu Sportova u prodaji su putem sustava Eventim (www.eventim.hr) po cijeni od 430 kn za parter te 350 kn za tribine.