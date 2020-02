SPEKTAKL KAKAV SUPER BOWL JOŠ NIJE VIDIO: J. Lo i Shakira izvele svoje hitove uz vruću koreografiju i publiku bacile na koljena

Pjevačice su izvele svoje najveće hitove uz koreografiju koja je oduzimala dah i kombinaciju liberalnih ideja i sjaja Las Vegasa

“Pokažimo svijetu što dvije latinoameričke djevojke mogu napraviti”, rekla je Jennifer Lopez Shakiri malo prije poluvremena na Super Bowlu u Miamiju. I onda su pokazale da mogu pjevati, plesati, klizati na koljenima i rukama publike, plesati oko šipke pa čak i bubnjati. U brzom i ponekad vrtoglavom nastupu prošetale su kroz 20-ak pjesama u samo 12 minuta. Nakon prethodna dva Super Bowla koja su obilježili mlaki nastupi u poluvremenu njihov životni i kičasti spektakl bio je znak povratka tog showa u formu, piše BBC.

Užarile atmosferu

Za razliku od Justina Timberlakea u 2018. i Maroon 5 prošle godine, dvije izvođačice izvele su svoje najveće hitove uz koreografiju koja je oduzimala dah i kombinaciju liberalnih ideja i sjaja Las Vegasa. Dokazale su da su vrhunske pjevačice koje su istodobno poput lutaka letjele pozornicom. “Hola Miami!”, pozdravila je Shakira publiku izvodeći šestominutni plesni kolaž pjesama koji je završila svojim najvećim hitom “Hips Don’t Lie” dok ju je publika prenosila rukama.

Lopez se omotala portorikanskom zastavom

Na pozornicu je potom stigla Lopez na maketi Empire State Buildinga uz riječi “still Jenny from the block”. I ona je pokazala svoje plesačko umijeće a kasnije je njezina kći 11-godišnja Emme Maribel Muñiz otpjevala “Let’s Get Loud”. Dok je Emme pjevala Bruce Springsteenov “Born In The USA” Lopez se omotala portorikanskom zastavom u neskrivenoj aluziji na postupanje administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa prema tom otoku nakon što su ga poharala dva uragana 2017. Lopez je portorikanskih korijena.

Dvije pjevačice zajednički su završile nastup izvedbom Shakirinog “Waka Waka” koji je bio službena himpa Svjetskog kupa 2010. U poluvremenu je odana počast i nedavno preminuloj košarkaškoj legendi Kobeu Bryantu svjetlosnim križem u bojama njegova tima Los Angeles Lakersa. Prije utakmice pop zvijezda Demi Lovato, također latinoameričkih korjiena, izvela je američku himnu.