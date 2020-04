‘ŠOVINISTIČKI STARI PRDONJA’: Pogledajte kako se Helen Mirren suočila s bezobraznim novinarom

Iako nam se čini kako je život slavnih glumica med i mlijeko, ovaj video pokazuje s kakvim se ružnim stvarima moraju suočavati, pogotovo na početku karijere. Ako glumica ne izgleda atraktivno, nije dobro, no ovaj primjer pokazuje i kako nije dobro ni da je preatraktivna.

Video, koji je nastao 1975. godine, pokazuje britanskog novinara koji intervjuira tada mladu Helen Mirren koja se počela isticati kao kazališna zvijezda.

Novinar Michael Parkinson predstavio je tada 30-godišnju Mirren kao “seks-kraljicu” koja na kazališnim daskama jako dobro “utjelovljuje jeftini eroticizam”. Njegova je glavna teza bila da ljude više oduševljava njen izgled nego gluma, odnosno da na neki način nije zaslužila imati status zvijezde.

Na pitanje smeta li joj što je ljudi nazivaju kraljicom seksa, glumica je odgovorila ne, no onda su se stvari zahuktale.

“Vi ste, pod navodnicima, ozbiljna glumica”, započeo je novinar, no Helen ga je odmah prekinula.

“Pod navodnicima? Kako to mislite pod navodnicima? Kako se usuđujete?”, pitala ga je Mirren.

Novinar je zatim otišao korak dalje i pitao je smatra li da je veličina njezine ‘opreme’ sprečava u tome da je ljudi smatraju ozbiljnom glumicom.

“Opreme? Morate mi to pojasniti”, tražila je glumica, a zatim sama prešla na stvar.

“Zato što ozbiljne glumice ne mogu imati velike grudi, na to mislite?”, upitala ga je Mirren, staloženo i damski.

Novinar joj je zatim rekao da njen fizički izgled odvlači pozornost s njezinog talenta. Pojednostavljeno rečeno, ispalo je da publika dolazi gledati njene predstave samo kako bi joj mogla buljiti u grudi.

Vidljivo uvrijeđena, ali ne željevši biti bezobrazna, Mirren mu je odgovorila kako se nada da ljudi koji sjede u publici nisu opsjednuti veličinom njezinih grudi te da ne razmišljaju o tako dosadnim i površnim stvarima kao što je nečiji tjelesni izgled, već da uživaju u predstavi.

Glumica je u intervjuu za Telegraph 2011. godine rekla kako je to bio prvi intervju uživo koji je ikad radila i da je bila prestravljena.

“Kasnije sam ga gledala i pomislila: ‘Do vraga! Bila sam stvarno dobra! Bila sam tako mlada i neiskusna, a on je bio je*eni šovinistički stari prdonja. Bio je. Do dana današnjeg negira da je to bio, ali naravno da je bio”, rekla je glumica.

Pogledajte cijeli intervju: