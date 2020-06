SORAJA NEKAD I SAD: Od anonimne djevojke do fatalne starlete koja skandalima puni stupce tabloida

Soraja je navodno imala osam estetskih operacija, a silikone u grudi prvi put je ugradila 2010. godine

Malo tko nije čuo za danas 34-godišnju starletu Soraju Vučelić. Ona je kao odskočnu dasku za svoju karijeru starlete i manekenke iskoristila regionalni “Big Brother” 2011. godine, a nakon što je zagolicala maštu mnogima na Balkanu, na valu slave nastavili su se nizati njezini manekenski, javni i reality angažmani, piše RTL.hr.

Prije nego što je postala jedno od najprepoznatljivijih lica na Balkanu, prošla je godine teškog života, posebno djetinjstva. Rano je ostala bez majke, dio godina provela je u udomiteljskim obiteljima, a oca nije bilo na vidiku. Štoviše, njezinu majku Anku roditelji su izbacili iz kuće kada su saznali da je trudna, a Sorajin otac za nju se nije brinuo. Soraja se s potom iz Knina vratila u Crnu Goru, ali kako je nije mogla uzdržavati, majka ju je dala na posvajanje obitelji koja je živjela u Vojvodini.

“Ne znam što je bilo s njezinim ocem, ali znam da se sada odlično slažu. Prije nego što je ušla u kuću ‘Big Brothera’ stalno su se čuli”, rekla je jednom prilikom Sorajina prijateljica potvrdivši da starleta danas ima solidan odnos s ocem. No, kad je ulazila u “Big Brother”, za razliku od ostalih kandidata, Soraja nije navela oca kao kontakt u slučaju nužde, već prijateljicu.

Odbila je snimanje filma za odrasle

U kući je nerijetko hodala u izazovnim izdanjima i tuširala se u minijaturnim bikinijima, a time je, osim muškarcima u kući, privlačila pažnju i gledateljima pred TV ekranima. Štoviše, do kraja showa Milan i Duško otvoreno su priznali kako su “slabi na nju”.

“Večeras sam najsretniji čovjek. Sretan sam što mi je došla Sara, nisam zadovoljan jedino zato što nisam bio obrijan i okupan. Već sam je poljubio obrijan, ne mogu više, sramota me”, govorio je Duško otvoreno pred kamerama. Dodao je da bi je cijelu noć ljubio da može koliko mu se sviđa. Na kraju mu se to doslovno obilo o glavu – nakon što ga je Soraja ošišala na ćelavo plakao je pred kamerama.

A fatalna Soraja u “Big Brotheru” se uspjela zadržati do samog finala, ali je ipak zajedno s Brandonom i Horvatom ispala. Par godina kasnije Soraja se nakratko vratila u reality kako bi posjetila sestre Šegetin, svoje bliske prijateljice.

Nakon njezine prve sezone u “Big Brotheru” navodno joj je jedna njemačka producentska kuća, koja snima filmove za odrasle, ponudila snimanje jednog i za to joj namjeravala platiti 15 tisuća eura. Ona ih je glatko odbila, a o tome su pisali brojni njemački mediji.

Strani mediji pisali su o fatalnoj Soraji

No, to nije jedini put kad je Soraja pobudila interes stranih medija. Tijekom 2016. godine britanski Mirror se raspisao o njoj jer je htjela osnovati vlastitu političku stranku u Srbiji, gdje živi već dugi niz godina, a u planu joj je bilo zastupati interese svojih fanova s društvenih mreža kojih je imala preko 100 tisuća tada.

Ipak, najviše pažnje privukla je nakon što su krenula šuškanja da je u vezi sa slavnim nogometašem Neymarom. Navodno je slavni Brazilac, kako je pisao The Sun, 2014. godine doputovao privatnim avionom u Španjolsku samo da bi se našao s bujnom starletom.

Navodno se to dogodilo 2014. godine na Ibizi, no nije dugo potrajalo jer on to nije htio. S druge strane, postoji milijun različitih verzija te priče, među kojima je i ona kako se starleta sasvim slučajno našla u istom hotelu s nogometašem te se fotografirala s njim, a zatim to odlično iskoristila kako bi se dodatno ispromovirala, jer su o tome pisali baš svi svjetski mediji.

Od naslovnice Playboya do crne kronike

Šuškalo se i kako starleta tada nije upala u oko nogometašu, već jedna druga djevojka, dok je ona tvrdila kako to nije istina te kako je nogometaš bio taj koji je htio nju upoznati. Spominjalo se i slanje privatnog aviona za Barcelonu kako bi proveo noć s Crnogorkom koja je tada izgledala potpuno drugačije nego danas.

U međuvremenu snimila je i nekoliko naslovnica za Playboy, ali i punila dnevni tisak svojim skandalima. Soraja je navodno djelomična vlasnica jedne od kockarnica u Beogradu, a zbog toga su joj, kako pišu srpski mediji, više puta zapalili auto. Bila je i privedena u Beogradu nakon što se nije odazvala na pozive policije koja je istraživala paljenje njezinog skupocjenog Maseratija. U vezi je bila s Ivanom Pripuzom, s kojim se navodno i zaručila. Dok su bili u vezi njega je netko napao nožem diskoteci Hacienda u Vodicama.

Soraja je također bila jedna od svjedokinja mafijaškog ubojstva u Baru. Naime, policija ju je tražila jer je bila gošća restorana Savoj u rujnu 2014., kad je tamo ubijen Armin Osmanagić, mafijaški boss. Ona je na saslušanju navodno rekla kako je restoran napustila pola sata prije nego što je Osmanagić ubijen te da ga je površno znala i da su bili u korektnim odnosima. Taj dan kad je ubijen vidjela se s njim jer je htjela da joj posudi svoj Maserati za potrebe snimanja spota.

Zaručena za bogatog Rusa?

Prošle godine, nakon što je iz Turske sletjela u Beograd, obavijestili su je da je proglašena sigurnosno rizičnom osobom zbog kontakata s nekim sumnjivim osobama iz Crne Gore. Kako nema srbijansko državljanstvo, morala je otići te se nakon toga mjesecima nije pojavljivala u medijima, ali nedavno su srpski tabloidi objavili da je zaručena, i to za bogatog Rusa koji joj je poklonio prsten vrijedan 150.000 eura.

“Zaljubljena sam u najljepšeg mladića na svijetu. Nije samo lijep, već posjeduje i brojne kvalitete na koje sam definitivno pala. Ne pamtim kada sam bila sretnija. Nadam se da nikada nećete saznati o kojem se dečku radi”, rekla je Soraja.

U proteklih nekoliko godina Soraja je promijenila i izgled. Navodno je imala osam estetskih operacija, a silikone u grudi prvi put je ugradila 2010. Posljednjih tjedana ponovno je aktivna na društvenim mrežama i u medijima, ali detalje o svom partneru ne otkriva.