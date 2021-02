SONJA KOVAČ PROGOVORILA O VJENČANJU I OTKRILA KOLIKO JE DUGO U VEZI S DEČKOM: ‘Za nekih mjesec dana slavimo…’

Sonja je fanovima uz emotivnu objavu otkrila i kako su ona i Goran devet godina u vezi

Influencerica Sonja Kovač s dečkom Goranom Mandićem nedavno je kupila stan u Zagrebu. Pratiteljima na društvenim mrežama još ga uvijek nije pokazala u cijelosti, mada to oni željno iščekuju. Ona je na svom Instagramu odgovarala na njihova pitanja, pa im je, između ostalog, i otkrila kada će im napokon pokazati svoj dom.

“Puno vas me je to pitalo i planiram to napraviti kad bude vrijeme. Razmišljam i o povratku na YouTube, pa mislim da ću tako predstaviti stan”, istaknula je.

Jedna pratiteljica ustvrdila je kako Sonja još uvijek ne planira vjenčanje, a influencerica joj je to i potvrdila.

Vjenčanje joj nije prioritet

“Točno. Nije mi to još prioritet. Ne znači da neće biti ali mene uvijek vodi ona – sve u svoje vrijeme, a ultimativni cilj u životu mi je biti sretna. Ostalo su samo formalnosti”, odgovorila je.

Sonja je fanovima otkrila i kako su ona i Goran devet godina u vezi, a uz emotivnu objavu podijelila je i par njihovih zajedničkih fotografija s putovanja.

“Za nekih mjesec dana slavimo devet divnih godina ljubavi, smijeha, putovanja…”, napisala je u opisu objave.