SONJA KOVAČ PROGOVORILA O TEŠKIM POČECIMA I OTKRILA KAKO SE SNALAZILA: ‘Nisam imala budget za nikoga i ništa’

Sonja je ispočetka sve radila potpuno sama, no bila je vrlo uporna i trud joj se vrlo brzo isplatio

Influencerica Sonja Kovač na Instagramu se prisjetila svojih poslovnih početaka, a pratiteljima je uz podužu objavu podijelila par svojih starijih fotografija koje je prikazuju u različitim izdanjima. Nju trenutno prati više od pola milijuna fanova.

Sanja se je na početku morala snalaziti s malim budžetom te je putovala i sve je radila potpuno sama, no bila je vrlo uporna i trud joj se vrlo brzo isplatio.

“Izlazak iz komfor zone jedna je od najbitnijih stvari za uspjeh. Ove slike su vam pravi primjer. Pola njih je s moje druge sezone Fashion Weekova početkom 2018. kada sam mjesec dana sama proputovala od New Yorka do Pariza bez prijatelja, bez fotografa, bez plana. Nisam imala budget za nikoga i ništa ali imala sam najveću želju i volju! Opcija ostati doma u toplini svoje komfor zone i ne poduzeti ništa – za mene nikada nije ni bila opcija!

Tada sam već počela dobivati pozivnice za neke revije i polako su me strani brendovi počeli zamjećivati i pokazivati interes za suradnje. Znala sam da ne smijem propustiti taj moment ako su već nešto prepoznali u meni. Većinu vremena sam bila sama, slike sam skupljala od street style fotografa na ulici ili bi žicala neku curku s revije da me fotka, a outfite sam dobivala na posudbu od brendova. Tako da dragi moji kad god mislite da postoje prepreke za ostvarivanje ciljeva sjetite se da je to samo strah od napuštanja svoje sigurne zone. Kad napravite taj korak, neće biti ugodno ali rezultati će doći – to vam garantiram”, napisala je Sonja.