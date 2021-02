SONJA KOVAČ IMA NOVE FOTKE IZ KADE: Znate kakve su kad joj se i Nives javila sa srčekima u očima

Ah Valentinovo… Ili ga voliš ili ga mrziš. Sonja ga voli

Jedna od najuspješnijih hrvatskih influencerica, Sonja Kovač, ne krije da je u sretnoj vezi pa su i objave povodom Valentinova bile nekako očekivane. Sonja je tako objavila mali album fotki iz čak tri različite kade i jacuzzija, no čaša šampanjca i latice ruža svima su zajedničke.

Sonja je fotkama oduševila fanove i frendice pa joj se u komentarima javila i očarana Nives Celzijus.

Uz status ‘Roses are red, violets are blue, my Valentine’s date is cuter than you’, Sonja je još jednom potvrdila kako uživa u ljubavnoj idili s Goranom Mandićem.

Njih dvoje su se nedavno na društvenim mrežama pohvalili i kako su nakon dugog traženja kupili zajednički stan, a prema fotkama je jasno da guštaju kao nikad do sad.