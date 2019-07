ŠOKANTNO PRIZNANJE JOHNNYJA DEPPA: ‘Amber je na meni gasila čikove i gađala me bocom votke. Imam fotografije’

Deppove najnovije tvrdnje dio su njegove tužbe protiv britanskog tabloida The Sun

Holivudski glumac Johnny Depp tvrdi da je bivša supruga Amber Heard na njegovom licu gasila čikove te da ga je gađala bocom votke i pritom mu ozlijedila prst, prenosi Daily mail. Do obračuna je, prema glumčevim riječima, došlo 2015. godine za vrijeme njihovog boravka u Australiji. Deppove najnovije tvrdnje dio su njegove tužbe protiv britanskog tabloida The Sun.

NOVA LJUBAV JOHNNYJA DEPPA: Glumac u Beogradu viđen s 30 godina mlađom ruskom go-go plesačicom

Sudska trakavica

“Danas smo na sudu odgovorili na ‘cut and paste’ obranu Amber Heard i njezinih lažinih tvrdnji o zlostavljanju. Johnny Depp bio je jedina žrtva u tom odnosu”, izjavio je glumčev odvjetnik Adam Waldman te dodao da imaju još dokaza koji potvrđuju da je Depp bio zlostavljan. “No, Amber Heard i dalje čuvaju leđa lažni huškači poput lista The Sun. Brine li #metoo pokret i za muške žrtve?”, rekao je Waldman. Glumičin odvjetnik odbacio je sve optužbe. “Ova tvrdnja je apsurdna, uvredljiva i netočna”, odgovorio je. “Ova fotografija ne dokazuje ništa, osim da Depp očajnički pokušava skrenuti pozornost s činjenice da je on taj koji je vršio fizičko i psihičko nasilje nad Amber”, stoji u izjavi.

BIVŠA SUPRUGA JOHNNYJA DEPPA KAKVU JOŠ NISTE VIDJELI: Amber Heard malo toga prepustila mašti

Heard i Depp vjenčali su se 2015. godine. U svibnju 2016. ona je podnijela zahtjev za zabranu približavanja zbog obiteljskog nasilja, optužujući ga da ju je zlostavljao. Depp je negirao te tvrdnje, a u kolovozu 2016. razveli su se izvan suda. Oboje su potpisali dokument koji im zabranjuje javno raspravljati o svom odnosu. Depp ju je tužio zbog klevete nakon što je u prosincu 2018. za Washington Post izjavila da je bila žrtva obiteljskog nasilja. Iako nije spominjala Deppovo ime, glumac je njezine tvrdnje u optužbi proglasio lažnima.