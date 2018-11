ŠOK U GOSPODINU SAVRŠENOM: Cure dobile pismo i počele se spremati za spoj, ali uskoro su shvatile da su izvisile

Djevojke je posjetila spisateljica i love coach Sanela Kovačević koja je s njim porazgovarala o ljubavnim odnosima

“Jutro nakon ceremonije ruža… A kako bih se osjećao nego počašćeno?! Vjerujem da mi zavidi svaki muškarac pred malim ekranima“, rekao je gospodin savršeni Goran Jurenec i otkrio da su najbolji dojam na njega ostavile Daisy, Mirna, Iva, Aleksandra i Hana. “Danas sam za cure pripremio nekoliko iznenađenja i baš me zanima kako će se snaći”, zagonetno je nastavio Goran. Djevojke su se lagano budile nakon prve noći u vili, a potom se nastavile ugodno družiti uz kavu. “Za divno čudo, ujutro smo se sve prepoznale bez šminke”, u šali je rekla Nandi s kojom su se složile ostale kandidatkinje, a dotad je vrijedna Iva napravila je doručak za sve. “Naravno da bih voljela i Goranu pripremiti doručak”, iskreno je rekla. Klara je odlučila proučiti okućnicu i kad je otkrila bazen, njezinoj sreći nije bilo kraja. “Cure, našla sam bazen“, ushićeno je dozivala cure i nije prestala dok ga sve nisu došle vidjeti. Svojom je reakcijom sve nasmijala od srca tako da su ondje nastavile razgovarati o Goranu i tome koju će prvu pozvati na noćno kupanje.

ČETIRI DJEVOJKE NAPUSTILE VILU GOSPODINA SAVRŠENOG: Evo koje su kandidatkinje ostale bez ruže

Ljubavni savjeti

Njihovu idilu prekinula je spisateljica i love coach Sanela Kovačević kako bi s njima razgovarala o ljubavnim odnosima. U početku su djevojke imale pomalo obrambeni gard, no kako je vrijeme odmicalo, polako su se počele otvarati. Ivana K. je probila led i pričala o svojim vezama, a za njom su uslijedile i ostale djevojke, no emocije su bile na vrhuncu kad je došao red na Anu R. „Često plačem ne samo zato što mi je teško, nego pustim van te svoje emocije. Za mene je pozitivno to što plačem“, iskreno je rekla Ana R. i svojom tužnom pričom toliko dirnula Mirnu da je plačući napustila prostoriju. „Odrasla sam bez oca i kad čujem druge da im nije bilo lako i jednostavno, prorade ti emocije koje skrivaš“, rekla je Mirna. Takav otvoren razgovor zbližio je djevojke, koje su se ponovno uskomešale kad su dobile pismo od Gospodina Savršenog. Mirna je pročitala da na grupni spoj s Goranom, uz nju, idu Rada, Ana R., Aleksandra, Ivana K., Daisy, Ivana M., Vahdela, a djevojke koje nisu bile pozvane nisu bile previše razočarane ili ljubomorne.

ŽIVOTNA PRIČA GOSPODINA SAVRŠENOG: ‘Otac me nikada nije priznao, a u BiH je imao drugu obitelj’

Bondove djevojke

Dok su se odabrane djevojke spremale za spoj, ostale su primijetile kako se Ana R. zatvorila u sobu i nije željela ići na spoj, niti se družiti s ostalima. “Bit ću ja opet ona stara Ana, ali trebam samo malo vremena za sebe”, iskreno je rekla. Uslijedilo je pravo iznenađenje za cure u vili jer su i one dobile pismo od Gorana, a šok je bio još veći kad su ga potom ugledale i shvatile da su cure koje su napustile kuću, kako je rekla Anezi, izvisile. “Odlučio sam djevojkama pripremiti photo session na temu poznatih filmova“, otkrio je Goran, a dizajner Robert Sever pripremio je haljine za njih. Djevojke koje su napustile kući došle do vidikovca u šumi i bile prilično razočarane kad su shvatile da ih ondje ne čeka Gospodin Savršeni. “Gorane, možeš biti najljepši na svijetu, ali nas je osam tu…”, bila je ljuta Ivana K. Utjelovivši likove iz filma Tko pjeva zlo ne misli, Klara, Nandi i Gabrijela sjajno su odradile snimanje. “Nandi me jako iznenadila”, komentirao je Goran, a Hana i Iva sa strane su promatrale što se događa. Nedugo potom Anezi i Hana doznale su da će utjeloviti Bondove djevojke. „S obje strane imao sam tako seksi Bondove djevojke i stvarno sam se morao dobro koncentrirati i paziti gdje mi ruka ide“, rekao je Goran Jurenec aka James Bond, a ostale su djevojke raspravljale nose li Hana i Anezi donje rublje.

Kako će se dalje razvijati situacija u vili, hoće li djevojke postati prijateljice ili ljutite suparnice te koju će prvu Goran pozvati na spoj, gledatelji će doznati već sutra od 21 sat!