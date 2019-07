SNJEŽANA MEHUN POZIRALA U SEKSI LJETNOM IZDANJU: ‘Ove godine me nitko nije uhapsio’

View this post on Instagram

Yes, i did it again! Evo me opet u badicu na Stradunu, niti ove godine me nitko nije uhapsio😇😂mislim da su ipak prepoznali da idem sa njihove omiljene plaze Buže unutar zidina jer kada si u The Gradu onda jedino ima smisla da budes doslovce unutar zidina sve ostalo nije isti dozviljaj i da ziviS onako kako zivi jos par stotina ljudi unutar tog povijesnog speklatla koji obilazi 1,5 milijun turista godisnje! Vecina nazalost ne dozive grad hodajuci u nepreglednoj kolonj po zidinama! Ono sto morate za zivota probati je zaspati uz pjev lastavica u Gradu i probuditi se uz vrevu ! Kaftan, torba @duchess.womenswear Photo credit ❤️